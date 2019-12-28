Дипломата РФ вызвали в польский МИД из-за слов Путина на саммите СНГ

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал о своем визите в МИД Польши, куда его вызвали после высказываний президента Владимира Путина.

«Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны», — цитирует Андреева «РИА Новости». Тогда президент России назвал посла Польши в нацистской Германии в конце 30-х годов XX века Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей» за его двусмысленные оценки призывов выслать всех евреев в Африку.

В МИДе Андреев общался с директором восточного департамента. Дипломаты в «жесткой, но корректной» беседе обменялись своими позициями в отношении обсуждаемого вопроса.

«Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — заявил российский дипломат в комментарии журналистам.