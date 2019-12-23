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"То, что демократы ведут себя просто неприлично, очевидно уже всем"

Политика
18:00, 23 декабря 2019
«Собеседник» №49-2019

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com / Global Look Press
Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com / Global Look Press

Известный публицист-международник Михаил Таратута — об интриге вокруг импичмента президенту США Дональду Трампу.

Процедура импичмента в США имеет две стадии. Палата представителей (нижняя палата Конгресса), если сравнивать с обычным судом, выступает одновременно и как следственный орган, и как прокурорский, который может предъявить обвинение. При этом правила проведения таких слушаний конгрессмены устанавливают сами, большинством голосов. Сейчас там превалируют демократы, и они построили систему таким образом, что заслушивали только тех людей, кто обвинял Трампа. И не согласились на просьбу меньшинства (республиканцев) вызвать тех свидетелей, которые могли бы сказать что-то иное. В общем, очень тенденциозно проводились эти заседания.

Дальше происходит любопытная вещь. В Палате представителей демократы большинством голосов объявили Дональду Трампу импичмент. Впрочем, никто и не сомневался в том, что импичмент там будет объявлен: лишь несколько демократов проголосовали против (кажется, три) и один независимый конгрессмен.

По традиции — через процедуру импичмента в США проходили три президента — после этого полагается передать дело в Сенат (верхняя палата), который проводит что-то вроде заседания суда: заслушивает обвинителя, защиту, свидетелей. А затем выносит решение — отстранять или нет президента от власти.

Но что делают демократы? Нэнси Пэлоси (спикер Палаты представителей) говорит: нет, сейчас мы не будем передавать дело в Сенат, так как не уверены, что это будет честное заседание (в Сенате большинство, наоборот, у республиканцев). Мы пока хотим понять, что будет.

То есть демократы решили применить тактику давления. Это прямо не сказано, но подразумевается. Они пытаются навязать свою волю Сенату. Так, до этого лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что хотел бы вызвать для дачи свидетельских показаний, к примеру, экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона и главу административно-финансового управления Белого дома Мика Малвани — они в курсе того, как все происходило. На что Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате, сказал: да вы что, смеетесь? Они нам не нужны...

Демократы настаивают: давайте так, вы вызываете тех людей, которых мы хотим, и тогда мы передаем дело в Сенат. Но по идее они и так должны передать его туда. А они с этим тянут. И могут тянуть очень долго. И сейчас в США идет жесткий спор — конституционно это или нет. Но такова тактика демократов.

В любом случае, обвинение предъявлено, президент замаран, а возможности защититься ему не дается. У него нет возможности вызвать своих людей, чтобы выслушали и другие показания. Тем более что у его личного адвоката Рудольфа Джулиани, кажется, на самом деле есть что-то. Может быть, не так много, как он говорит, но, видимо, это какие-то материалы, которые могут очень сильно навредить демократам.

Михаил Таратута. Фото: Global Look Press

Впрочем, то обстоятельство, что демократы ведут себя просто неприлично, очевидно уже всем: на пять пунктов снизилось количество американцев, которые хотели бы, чтобы Трамп был отстранен от власти. То есть процедура импичмента прибавила президенту сторонников.

Тут такой расклад. Кто собирался голосовать за демократов, скорее всего, так и будет голосовать за них. Как и те, кто собирался поддержать Трампа, вряд ли изменят свое мнение. В этом смысле ничего не изменится. Но есть очень большая группа избирателей, которые еще не определились (я встретил цифру 30%, но, мне кажется, их меньше). Это те люди, которые и определят исход выборов. Так вот, по опросам число не определившихся, которые склоняются в сторону Трампа, в ходе импичмента стало гораздо больше.

У демократов еще и страшная проблема с кандидатами. Одни не проходят, потому что слишком левые: Элизабет Уоррен, Берни Сандерс... У других шансы еще меньше, например у Пита Буттиджича. Остаются Джо Байден и Майкл Блумберг, один старее другого...

Честно говоря, я не могу представить дебаты Байдена с Трампом. Один полон энергии, у другого заплетается язык, он то и дело теряет нить разговора, периодически говорит какие-то глупости... Это будет очень жалкая картина. Не говоря уже о том, что, конечно же, всплывут какие-то данные о замаранности Байдена по Украине. В любом случае, всем очевидно, что его сын получил свою должность и оклад в 50 тысяч долларов в месяц в большой мере благодаря папе. А вот была ли там коррупция, давление на украинского прокурора — это надо еще доказать. Пока это только разговоры.

С Блумбергом другая история. За ним не тянется шлейф скандалов... Он центрист и вообще более приемлем, чем все остальные кандидаты от демократов.

Но у него свои проблемы. Во-первых, он не харизматичен. Байден тоже, конечно, не Элизабет Тейлор, но его как политического деятеля хотя бы все хорошо знают.

Другой момент. Блумберг представляет все худшее, о чем сегодня говорят леваки вроде Элизабет Уоррен и Берни Сандерса: он представляет финансовый капитал, который развивается за счет трудового народа.

В общем, Блумберг не только не вписывается в левую идею — он ей принципиально противостоит. А Америка очень сильно полевела. Поэтому немало людей будут голосовать против Блумберга, олицетворяющего для них все, против чего борются левые политики. Таким образом, всерьез никого у демократов нет.

У Байдена интегральный рейтинг сейчас, по-моему, 28%. У Блумберга — пока 5%, это вообще ничто. Так что не исключено появление Хиллари.

Она не выставила свою кандидатуру на выборы президента. Впрочем, говорила, что подумает... Может быть, и выставит, но, думаю, это уже будет напоминать скорую помощь.

Дела у демократов в этом плане очень плохи. Все, что им светит на предстоящих выборах, с моей точки зрения (если «черный лебедь» к Трампу не прилетит), это удержать Палату представителей.

Но если им совсем уж не повезет и Трамп не только будет все-таки переизбран, но демократы еще и большинство в нижней палате Конгресса потеряют, то перед Трампом откроются очень большие перспективы — он тогда сможет уже делать что хочет...

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №49-2019.

Теги: #Трамп

Рубрика: Политика

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Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com / Global Look Press

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