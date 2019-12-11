Сурков посоветовал не верить словам "пьяного" Авакова о "сдавших нервах"

Помощник президента России Владислав Сурков, комментируя слова главы МВД Украины Арсена Авакова заявил, что тот не присутствовал на переговорах в Париже, и что «не стоит верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного», сообщает «КоммерсантЪ».

«У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались". Они предложили разводить войска и дальше», — приводятся на сайте МВД Украины слова Авакова.

При этом Сурков отметил, что «переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными», а «скорее долгими». Также он назвал слова Авакова «фантазиями»: «Наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его — цитирую — "близко НЕ подпустили" к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки". "Померольчик", по его выражению».