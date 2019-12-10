Пять главных вопросов, которые так и не задали Дмитрию Медведеву

В прошлый четверг премьер-министр Дмитрий Медведев дал интервью сразу 20 телеканалам. Но о главном его так и не спросили.

«Собеседник» поставил вопросы, которые не могли появиться в эфире. Догадайтесь, почему.

1. Сколько нам еще держаться?

«Денег нет, но вы держитесь», – заявил Дмитрий Медведев на встрече с крымчанами в мае 2016 года. Сейчас, спустя 2,5 года, на пресс-конференции премьер вполне уверенно заявил, что в России безработица снизилась, доходы россиян выросли на 0,2–0,3% и даже сам российский бюджет наконец стал профицитным на 1,8%. Зажили?

– В стране экономический абсурд, – говорит экс-министр экономики Андрей Нечаев. – С бюджетом все благостно – огромный профицит, 543 млрд золотовалютных резервов и т.д., но при этом уровень жизни стагнирует, экономического роста нет. Я убежден, что все эти нацпроекты и прочие разовые акции не сделают экономику стабильной.

– Профицит бюджета связан с ростом котировок цен на нефть, – комментирует депутат Госдумы Олег Шеин. – Каждый доллар к стоимости бочки – это прибавка порядка 200 млрд в бюджет. И еще он основан на тотальной экономии госресурсов на всем: на пенсиях, на медицине, на образовании, на самоуправлении, то есть – на людях. По остальным цифрам – рост экономики на 1,5% в этом году, но в прошлом было 2,2%, это снижение! Утверждение об уменьшении безработицы противоречит официальным данным Росстата. А рост доходов, по тому же Росстату, за 9 месяцев этого года на 0,1% – это вообще статистическая погрешность.

– Действительно, профицит бюджета есть, он был заранее спрогнозирован. В этом году он перевыполняется. Планировалось заморозить 3,4 трлн руб. Уже заморожено существенно больше (по данным на 1 ноября – 14,5 трлн руб.) – Медведев может гордиться, что российские деньги России не служат, – комментирует экономист Михаил Делягин. – Что же касается заработков россиян, то тут ничего не меняется: богатейшая часть общества продолжает богатеть, а бедные – беднеть. Есть государственная политика, которая направлена на утилизацию населения РФ, и она успешно реализуется, хоть и менее интенсивно, чем во времена Ельцина.

2. Чем Медведев занимается в «Единой России»?

Дмитрий Медведев уже 7 лет возглавляет партию власти. На 19-м съезде он высказал недовольство тем, что многие члены партии в этом году шли на региональные выборы самовыдвиженцами. Это выглядело само по себе странно: ведь многие шли не от партии лишь для того, чтобы не провалить выборы окончательно. Медведев вообще не следит за делами партии?

– «Единая Россия» не является партией в классическом понимании: да, есть название, есть совершенно номинальный председатель, но все партийные решения принимаются где-то в другом месте, – объясняет профессор политологии НИУ «Высшая школа экономики» Юлий Нисневич. – Да, Медведев официально председатель, но ему вообще напрягаться не нужно, потому что председателя в ЕР даже не выбирают. Медведеву не надо реально работать в партии.

– ЕР – это просто буфер между населением и властью, причем буфер, уже изрядно поврежденный, – говорит Олег Шеин.

3. Раскаивается ли правительство в пенсионной реформе?

Во время интервью Медведев сам затронул тему пенсионной реформы. Он поведал, что она далась ему с огромным трудом и страданиями. Можно было подумать, что он даже потерял аппетит.

– Можно ли это считать раскаянием – большой вопрос, – считает Андрей Нечаев. – Пенсионную реформу они пережили, массовые протесты стихли.

– Пенсионную реформу власть преподносит как неизбежное решение, – говорит Олег Шеин. – Они не аппетит потеряли, а разум. На заседании рабочей группы Госдумы мы рассматривали отчет правительства, в котором сказано, что из предпенсионеров трудоустроены только 29%. Эта реформа – преступление.

– Я не знаю, о чем разговаривать с людьми, которые приняли людоедскую пенсионную реформу, – прокомментировал Михаил Делягин.

– Повышение пенсионного возраста и очередная заморозка накоплений – это не реформа, – объясняет Нисневич. – Да, прорабатывались различные сценарии, но решили лишь повысить возраст и заморозить накопительную часть, чтобы прокрутить ее на государственные нужды. Конечно, никто не признается в том, что реформа провалилась.

4. Почему жена Медведева пользуется самолетом госбанка (ВТБ)?

Накануне пресс-конференции премьера Алексей Навальный выпустил расследование о бизнес-джете «Бомбардье», на котором летает супруга премьер-министра Светлана Медведева, притом что частный самолет ей не положен. По данным расследования, самолет Медведевой ранее принадлежал офшору Tekser Management, указанному в списке аффилированных с банком ВТБ лиц, затем был переписан на офшор If Сompany Ltd (собственники не раскрываются), и вуаля – теперь им невозбранно пользуется Светлана Медведева. Самолет только в этом году побывал в Европе 39 раз – от Бирмингема до Родоса. Как отмечает Навальный, стоимость часа полета бизнес-джета порядка 680 тысяч рублей – это примерно месячная зарплата Медведева. К концу недели пришел официальный ответ из ВТБ: «Самолет был продан еще в 2017 году».

– Думаю, никакой реакции на это не будет, – считает Андрей Нечаев. – У нас даже очень громкие коррупционные дела носят очень избирательный характер и не заходят выше условного полковника Захарченко.

С Нечаевым полностью согласен и Шеин.

– Даже такие штуки они умудряются проводить через офшоры, – поражается собеседник. – Самолет – лишь маленький штришок. Но очень характерный.

– Жена Цезаря должна быть вне подозрений, поэтому в цивилизованном мире в случае, если в СМИ появляются какие-то сведения, власти на них реагируют. У нас это не принято, потому что никого не волнует негативная оценка избирателя, – считает Юлий Нисневич. – Получается, сегодня у нас прокуратура не работает, ведь, согласно законодательству, информация в СМИ является поводом для прокурорской проверки. Впрочем, расследования тоже бывают разного качества и то, что делает г-н Навальный, у меня вызывает сомнения.

5. Будет ли Медведев преемником?

Вопрос 2024 года волнует многих. Политолог Валерий Соловей утверждает, что Дмитрий Медведев уже утвержден администрацией как преемник.

– Уже было всесторонне изучено порядка сорока вариантов, и пока что все сошлись на том, что лучше Медведева никого нет, – говорит эксперт.

По мнению Валерия Соловья, вопрос 2024 года уже не стоит – смена власти произойдет значительно раньше.

– Политический кризис в России произойдет в следующем году и продлится от двух до трех лет, – прогнозирует Соловей. – С высокой вероятностью произойдет некое событие, а скорее даже череда событий, которые приведут к тому, что нынешняя власть прекратит свое существование.

По мнению Олега Шеина, сценарий «Медведев – преемник» – это сюрреализм.

– По-моему, говорить о преемнике рано: в 2008 году готовили сразу нескольких, и до последнего момента не было понятно, кто именно будет, – комментирует Юлий Нисневич.

– Я не очень верю в транзит власти, – возражает Андрей Нечаев. – Мне кажется, Путин пришел всерьез и надолго. Возможно, будет какая-то новая конфигурация вроде союзного государства. Или изменения в Конституции, или просто новая трактовка. Но смены власти в 2024 году не произойдет.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2019 под заголовком «О чем не спросили Медведева».