Замглавы ФАС Редько приготовил россиянам «жесткую посадку»

Александр Редько не заинтересован в развитии авиации и росте уровня жизни соотечественников.

В ходе форума «Россия зовет!», организованного банком ВТБ, президент страны Владимир Путин назвал скромными результаты работы правительства по одному из важнейших направлений – обеспечение роста ВВП и реальных доходов граждан:

- В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем – 1,1%… Безусловно, нужно изменить эту ситуацию!

Вот чиновники и меняют. Да только не все из них — в нужную сторону. Ведь и рост ВВП, и связанный с этим рост доходов населения зависят, во многом, от мобильности граждан, от перетока трудовых ресурсов, активности бизнес связей, а значит от авиапассажирских перевозок.

Безудержный рост тарифов в аэропортах

За прошлый год российскими авиакомпаниями было перевезено 116 млн пассажиров. Казалось бы, цифра солидная. Вот только по сравнению с показателями других, гораздо меньших по размерам развитых стран, эти миллионы - весьма скромное достижение. До сих пор транспортная подвижность преобладающей части населения остается на весьма низком уровне. Один из главных сдерживающих факторов в этой сфере - безудержный рост тарифов в аэропортах. Как известно, это зона ответственности ФАС, но каждый раз, как чиновники берутся за регулирование тарифов, те взлетают резвее, чем самолеты.

Взять, скажем, скандальную инициативу ФАС, предпринятую, как было сказано «в интересах пассажиров». Опыт подсказывает, что когда нам говорят о «наших интересах», значит «будут грабить». Так, собственно, и произошло - замруководителя ФАС Александр Редько поддержал предложение Ассоциации европейского бизнеса об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг при выполнении международных рейсов для российских и иностранных авиаперевозчиков. Чиновник заверял, будто ликвидация скидок для отечественных компаний (которые платили аэропортам в 3-3,5 меньше, чем какие-нибудь «люфтганзы») не приведет к резкому изменению тарифов. Профессиональное сообщество выступило категорически против инициативы Редько, считая, что повышение стоимости услуг аэропортов для российских авиакомпаний в очередной раз приведет к росту стоимости авиабилетов и, как следствие, снижению роста пассажиропотока. О каком развитии экономики, регионов, и доходов граждан в итоге может идти речь?!

В итоге страдает пассажир

И это далеко не единственная подобная инициатива Редько. Под его руководством практикой ФАС стало то, что строительство новых аэропортов или дорогостоящие реконструкции существующих воздушных гаваней компенсируются повышением тарифов для авиакомпаний, которым не остается ничего другого, кроме как перекладывать возросшие расходы на пассажиров, увеличивая стоимость перелета. В условиях снижающихся реальных доходов населения ни к чему хорошему это не приводит. Знаковые примеры: после открытия аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) и аэропорта «Гагарин» (Саратов) аэропортовые сборы там значительно увеличились по сравнению с действующими на тот момент аэропортами. Многие авиакомпании вынужденно сократили число рейсов - ведь местные сборы переплюнули даже столичные воздушные гавани.

Самое интересное состоит в том, что пока аэропортовые комплексы при помощи ФАС задирают цены, регионы вынуждены субсидировать авиаперевозки, чтобы поддерживать стоимость перелета для граждан на социально приемлемом уровне. Например, только Ростовская область тратит на это из регионального бюджета в год около 300 миллионов рублей. Можно представить цифры в масштабах всей страны! И в конечном счете опять платит за все это население.

Платит население, а зарабатывает «Семья»

Действия ФАС формируют порочный замкнутый круг. Отрасль вроде бы развивается, вводятся новые терминалы, должна бы расти и конкуренция, значит, стоимость перевозки пассажиров должна снижаться. Однако тарифы – в очередной раз спасибо ФАС, наоборот, растут. Для понимания - тарифы для авиакомпаний в российских аэропортах выше, чем за границей. Разница между размерами аэропортовых сборов в России и Европе составляет не менее 20%. А если сравнивать с аэропортами в удаленных субъектах РФ, особенно там, где авиасообщению нет альтернативы, то эта разница еще больше. И оплачивают эту разницу обычные люди, чьему материальному положению явно не позавидуешь.

Пока президент заботится о темпах роста экономики, о доходах граждан, замглавы ФАС печется о доходах олигархов - владельцев аэропортов. Известно, что самые высокие тарифы ФАС устанавливает для аэропортов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. За счет высоких тарифов (читай за счет населения - пассажиров), которые устанавливает Александр Редько, олигархи «эффективно» решают задачу быстрого возврата денег.

И если вспомнить, что тот самый Александр Редько – пришел в ФАС с должности замруководителя секретариата тогда первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, все встает на свои места. Теперь понято, что интересы олигархов Редько, видимо, ближе, чем проблемы жителей страны, вынужденных платить втридорога за перелеты.

При этом дороговизну авиабилетов, которую разгоняют высокие ставки аэропортовых сборов, замглавы ФАС вряд ли сможет прочувствовать – его командировки и перелеты бизнес классом оплачиваются из бюджета. И даже если ему и приходится иногда заплатить за билет на самолет из собственного кармана, то это не повод для расстройства – еще пять лет назад доходы семьи Редько исчислялись десятками миллионов, и это только то, что было указано в официальной декларации...

Отметим, что президент Путин не раз указывал ФАС на необходимость внимательно посмотреть на причину роста тарифов. Однако воз и ныне там. Удивительно, но факт - Александра Редько недавно даже наградили за это медалью ФАС «За отличие в службе» III степени. Интересно, а как долго еще глава ФАС Игорь Артемьев будет вынужден мириться с растущими рисками для ведомства из-за непрофессионализма и откровенной некомпетентности своего заместителя, который к тому же столь явно отстаивает узкокорпоративные интересы «семейных» олигархов?

Сергей Введенский