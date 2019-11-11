Кто и что вредит отечественной электроэнергетике

В центре внимания
Молодые специалисты уезжают за границу // фото: Global Look Press
В России все меньше врачей – и населения
Пять вопросов о шансах на победу над ИГИЛ после смерти ее главаря
Елена Калашникова: Талант отца был разбужен войной

Новости дня

11 ноября, понедельник

[18:23]Историк Соколов заявил, что убитая им аспирантка напала на него с ножом
[18:07]Путин не видит необходимости в повышении оборонного бюджета
[18:05]Прекращено дело уральского гинеколога, давшего пациентке психотропный анальгетик
[17:33]Создатель “Белых касок” найден мертвым со множественными переломами
[17:25]СК ведет проверку по факту обнаружения тел двух рабочих на северо-западе Москвы
[17:24]Медведев распорядился избежать "миграции" бизнеса из-за режима для самозанятых
[17:08]В сети появилось видео разгромленного дома экс-президента Боливии
[16:48]60% DDoS-атак за сентябрь совершены на ресурсы сферы образования
[16:45]В Нижнем Новгороде уволены сотрудники МВД, подозреваемые в подбросе наркотиков
[16:28]Адвокат экс-жены футболиста Глушакова назвал его иск на 204 млн попыткой мести
[16:20]Instagram откажется от финансирования политического контента блогеров
[16:11]Следствие засекретило все материалы дела, по которому задерживали Голунова
[15:49]СМИ сообщили о возможной отмене запрета на провоз жидкостей в самолетах
[15:44]Сотрудники "Ленты" заразились дизентерией от работника, скрывшего заболевание
[15:09]Россиянам посоветовали сохранять чеки в случае оплаты лечения в госбольнице
[15:04]Аналитики прогнозируют рост цен на услуги операторов сотовой связи на 25%
[14:43]Около 13 тысяч человек эвакуировали в Берлине из-за 250-килограммовой бомбы
[14:24]В московском метро идет проверка после гибели женщины на станции "Таганская"
[14:17]Скворцова призвала министров участвовать в создании иммунной прослойки
[14:10]89% россиян продолжают регулярно расплачиваться наличными
[13:41]Сетевые магазины не заметили снижения спроса на овощи в России
[13:36]Житель Китая пытался вывезти из России золото на три миллиона рублей в термосе
[13:29]Познер и Киселев прокомментировали слова Галкина о новостях про Украину на ТВ
[13:00]Леонид Якубович пошутил в ответ на дезинформацию о своем состоянии
[12:58]Полицейского, застрелившего коллегу на "Рязанском проспекте", обвинили во взятке
[12:49]Готовящаяся отмена валютных статей может прекратить преследование Сергея Петрова
[12:43]В ГД предложили ввести “спортивные” паспорта, чтобы избежать проблем с визами
[12:10]В Москве возбуждено дело по статье о хулиганстве после выстрела в лицо
[11:56]Выясняются причины пожара в Курской области, унесшего жизни троих детей
[11:51]В Бийске введен режим ЧС из-за куч мусора и "спора хозяйствующих субъектов"
[11:38]53 из тысячи шахтеров на Кузбассе не вышли на работу из-за задержек зарплаты
[11:38]НТВ оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за слишком громкой рекламы
[11:11]Полицейские захотели остаться на спектакль, проверяя феминистский фестиваль
[11:06]Полномочия президента Боливии переданы представительнице оппозиционной партии
[11:05]В Москве после падения из окна женщины с двумя детьми возбудили дело об убийстве
[11:04]Жителей Санкт-Петербурга ждет аномальное тепло из Москвы

10 ноября, воскресенье

[16:16]Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
[15:44]Названы имена российских спонсоров британских консерваторов
[15:23]В Крыму из-за засухи усложняется ситуация с водоснабжением
[15:05]Фильм "Дылда" признан лучшим из 55 номинантов кинофестиваля в Женеве


фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Почему поврежденные банкноты нельзя заклеивать скотчем
Фото: depositphotos
Что можно считать моральным вредом и как добиться его компенсации
Фото: depositphotos
Нет времени для любви: кому нужен интимный тайм-менеджмент
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: агентство «Москва»
Ваши права. Как лечиться в частной клинике по полису ОМС
Фото: depositphotos
Как не сгореть на работе: 10 способов восстановить силы и энергию
Фото: Global Look Press
Народная молва: топ-5 тем российских регионов на минувшей неделе
Станислав Лем
Сбывшиеся предсказания фантаста Станислава Лема
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам

Кто и что вредит отечественной электроэнергетике

Политика
16:10, 11 ноября 2019

Навязываемая участникам рынка тарифная политика Россетей не вызывает одобрения у участников рынка и потребителей. Комитет Госдумы по энергетике отложил выездной круглый стол по теме цифровизации и перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе. Кроме того и топ-менеджмент своими действиями ставит под сомнение эффективность действия генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского.

До сих пор генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский не раз рассказывал президенту о том, что модернизация сетей ведет к повышению их эффективности и снижению тарифов. Однако, как оказалось, не все с этим согласны. А некоторые специалисты считают, что тарифная политика «Россетей» скрывает внутреннюю коррупцию в организации.

Как написал инженер-энергетик Яков Шайфеле в своем письме в Администрацию Президента, то, что творит менеджмент «Россетей» на рынке, иначе как беспределом не назовешь.

«Россети - это естественная монополия, полностью регулируемая государством... Конкуренции здесь и не может быть», — прокомментировал приобретение «Россетями» сетевых компаний в Алтайском крае один из функционеров компании.

Однако в реальности, считают специалисты, такой подход к работе ведет не просто к устранению других участников рынка и ликвидации любой конкуренции, но и к росту цен для населения и промышленности, низкому качеству работ, коррупции внутри организации и многим другим негативным последствиям.

В свое время Павел Ливинский выбрал стратегию развития компании, которая в условиях жесткой конкуренции и регулирования деятельности компании государством должна была улучшить ее производственные и финансовые показатели, значительно повысить инвестиционную привлекательность электросетей. Однако, если верить специалистам, получается, что когда Павел Ливинский рассказывает Владимиру Путину, что устранение перекрестного субсидирования, скупка других сетевых организаций и ряд других инициатив госкомпании, повысят ее капитализацию, и при этом позволят избежать роста тарифов, глава «Россетей» вводит президента в заблуждение. Тогда как на самом деле Ливинский фактически не справляется с работой, и не может сделать компанию эффективной, поскольку не в состоянии обуздать даже «аппетиты» собственного менеджмента.

Павел Ливинский.
Фото: оф. сайт ПАО «ФСК ЕЭС»

В частности, эксперты отмечают, что все «эти сотни миллиардов рублей потребители оплатят не в тарифе, а сверх него в виде надбавки. Эта практика уже активно используется на оптовом рынке электроэнергии и мощности, где объем разнообразных надбавок уже достигает 70-80% совокупного платежа за мощность. В итоге цена электроэнергии вопреки указанию главы государства растет темпами, кратно превышающими темпы инфляции.

Фактически такой подход ведет к срыву доброй половины национальных проектов, а ведь в отношении них глава страны четко поддержал позицию главы ФАС о необходимости обеспечить конкурентную среду для их реализации. При этом, например, в Минпромторге отметили, что инициативы Россетей приведут к тому, что у 30% потребителей бюджетной сферы ожидается существенное увеличение стоимости услуг по передаче (для 10% из них – в четыре раза), по данным Минстроя, расходы коммунальных предприятий на оплату электроэнергии увеличатся примерно в 2,5 раза, что приведет к повышению тарифов на водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию, РСПП оценил рост стоимости услуг на передачу для бизнеса в 80-400%.

Получается, что Россети вместо того, чтобы стимулировать развитие национальных проектов, лишь препятствуют им. Предприятия вынуждены возвращать собственную генерацию, протяженность электросетей и число объектов электросетевого хозяйства сокращаются, происходит количественный рост отключений и разного рода аварий.

При этом, как подчеркивает в своем письме энергетик Яков Шайфеле, в прошлом начальник Толко-хабаровского треста, речь идет, прежде всего, о коррупционных сценариях, когда госкомпания привлекает недобросовестных подрядчиков, работающих исключительно на свой карман, а не на благо страны, и местечковых интересов отдельных руководителей.

Для наглядности Шайфеле приводит также ситуацию в МЭС и дочерних компаниях ФСК ЕЭС, где все вопросы, по его информации, решаются неформально, а денежные средства распределяются в «ручном» режиме, серди узкого круга подрядчиков.

После смены дважды за последние 5 лет первого заместителя ФСК, ответственного за исполнение инвестиционных программ, многие в энергетике рассчитывали, что ситуация изменится к лучшему, однако очередная «новая» третья команда только усугубила ситуацию. Надежды, окончательно растаяли, когда заместителем председателя правления ФСК ЕЭС стал бывший директор департамента корпоративных финансов скандального ПАО «РусГидро» Сергей Теребулин, который и стал финансовым контролером ФСК. Хотя Теребулин – ставленник еще старой команды Россетей и, казалось бы, должен быть более критичен и предвзят в отношении странностей закупок новой команды. Впрочем, если верить СМИ, у компетентных структур начали вскрываться многочисленные вопросы к деятельности компании, в которой он работал прежде, именно в связи с серьезными финансовыми нарушениями, что может объяснять, почему у него и в Россетях не возникло вопросов к существующим здесь схемам.

Сергей Теребулин.
Фото: оф. сайт ПАО «ФСК ЕЭС»

Как написано в письме Шайфеле, схема была отточена с приходом в Россети Александра Зарагацкого, Владимира Вашкевича и Сергея Андреева которые теперь под руководством Зарагацкого и контролируют де-факто все вопросы строительства и поставок. Нетривиальные организационные способности юриста Зарагацкого в 2000-х оценили еще на прежнем месте работы – Законодательном собрании Санкт-Петербурга, где его называли «неизбранным депутатом». Не меньшее влияние он приобрел и в Россетях, а его, по выражению Шайфеле, «решала - кассир» - советник Александр Петров со своим «писарем-бухгалтером» Житковым Александром – директором ЦИУС ЕЭС по финансам — проводят, по словам эксперта, «доверительные беседы» со всеми подрядчиками, после которых миллиарды бюджетных рублей уходят в «правильные» карманы. 

Слева: Александр Зарагацкий. Фото: оф. сайт ПАО «ФСК ЕЭС».

Справа: Александр Житков. Фото: оф. сайт ЦИУС ЕЭС

Как сказано в письме на имя главы Администрации президента, получив контракт, компании месяцами не могут получить оплату за сделанную работу: при этом им навязываются банки для выдачи банковских гарантий, субподрядчики и поставщики оборудования из числа приближенных к руководству фирм. К слову, Петров является одним из ключевых персонажей в другой компании АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», которая осуществляет закупки и снабжение материально-техническими ресурсами и оборудованием всех объектов энергетического комплекса, что и позволяет диктовать подрядчикам цены на оборудование и материалы. Известно, что подобные условия нередко оборачивались катастрофой для подрядчиков Россетей.

Так, например, Шайфеле приводит пример, как навязывавшийся ранее для оформления банковских гарантий и открытия счетов Росэнергобанк был лишен лицензии, а потом история повторилась с ОФК Банком. Результат очевиден: потерянные гарантии и сгоревшие средства на счетах.

Кроме того, использование некачественного электроэнергетического оборудования, навязанного подрядчикам топ-менеджерами компании, приводит к серьезным сложностям и дополнительным затратам. Для компаний подрядчиков это оборачивается еще и уголовными делами, но крайними становятся не они, а рядовые граждане, которые первыми страдают от блэкаутов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, на Дальнем Востоке... После этого, правда, возникает еще вопрос за какие заслуги Дмитрий Медведев вручил «Россетям» премии Правительства 2018 года в области качества? 

А ведь в Кремле получили информацию, что после завершения работ, ФСК ЕЭС еще и затягивает подписание актов выполненных работ КС-14, а, следовательно, оплату работ строителей: для получения денег за завершенное строительство подрядчикам как обычно в Россетях предлагается завести «гарантийный депозит», или «дать мзду», в противном случае сроки принятия работ затягиваются. 

Семьи строителей сидят без денег, но не потому, что в Россетях переживают о том, как потом Павел Ливинский будет докладывать президенту о качестве работ. На самом деле вопросами строительства и электроэнергетики в компании занимается кто угодно (от юристов до финансистов), но не те, кто должен профессионально контролировать качество строек, надежность и профессиональную функциональность объектов. 

Данные схемы, как отмечает Яков Шайфеле, позволяют «Россетям» из года в год осваивать непомерно раздутый бюджет – свыше 100 млрд рублей в год - на развитие сетевой инфраструктуры. За 5 лет работы нынешней команды построено минимум, судя даже по заявлениям региональных чиновников. Зато, видимо, 200 млрд рублей утекли в те самые «правильные» карманы. При этом регулярная смена замов по строительству, очевидно, позволяет примитивно выводить из-под удара главного руководителя ФСК. Сначала формальным замом по строительству был Гончаров, потом Филимонов, теперь Мольский. Всех их уже ушли по надуманным предлогам или уйдут, хотя они были и остаются неплохими профессионалами своего дела.

Минувшим летом российские СМИ нахваливали «Россети» за попадание в рейтинг Forbes, что как будто свидетельствовало об эффективном управлении компанией, обеспечившем ей рост прибыли и доходов. На деле же политика госкомпании превратила в самоцель не рост отечественной экономики и помощь в реализации нацпроектов и промышленного роста, а в ущерб всему этому, получение прибыли. Причем, есть такое подозрение, что личной, что не отражается в официальных отчетах компании, зато вносит существенные коррективы в тарифы, которые оплачивают потребители.

А потому, видимо, неслучайно инициативы топ-менеджмента Россетей блокируются депутатами и министрами, а эксперты отмечают, что если в компании не будет своевременно наведен порядок, российская экономика получит коллапс, не меньший, чем был после развала РАО ЕЭС.

Фактически Павел Ливинский и его команда менеджеров, все эти зарагацкие, вашкевичи, петровы, наносят огромный ущерб не просто государственному бюджету, но каждому жителю России. Цифры в строке за транспортировку электроэнергии в платежках за квартиру уже давно превышают платеж за само потребленное электричество. Но если гражданам это пока обходится в сотни рублей, то производству уже в десятки миллионов, а ущерб экономике страны составляет сотни миллиардов рублей, которые перетекают в карманы «эффективных» менеджеров и подрядчиков Павла Ливинского.

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Политика

Путин не видит необходимости в повышении оборонного бюджета

Читать далее >

Нет изображения

Политика

В сети появилось видео разгромленного дома экс-президента Боливии

Читать далее >

Нет изображения

Политика

Instagram откажется от финансирования политического контента блогеров

Читать далее >

Политика
Кто и что вредит отечественной электроэнергетике
Путин не видит необходимости в повышении оборонного бюджета
В сети появилось видео разгромленного дома экс-президента Боливии
Instagram откажется от финансирования политического контента блогеров
Общество
В Гонконге полиция начала стрелять по демонстрантам боевыми патронами
Прекращено дело уральского гинеколога, давшего пациентке психотропный анальгетик
Создатель “Белых касок” найден мертвым со множественными переломами
В Нижнем Новгороде уволены сотрудники МВД, подозреваемые в подбросе наркотиков
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Критерии господдержки трудно сделать объективными, но информация, кто, кому и сколько раздает, должна быть прозрачной

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Для Петра Порошенко дело пахнет керосином. Не случайно члены его команды начинают эмигрировать и отрекаться от бывшего патрона

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Для полновесного падения Берлинской стены нужно сначала пережить падение Берлина, и в свете отечественных перспектив это не внушает особого оптимизма


Культура и ТВ
В прокат выходит "Кровь" Артема Темникова
Познер и Киселев прокомментировали слова Галкина о новостях про Украину на ТВ
НТВ оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за слишком громкой рекламы
Фильм "Дылда" признан лучшим из 55 номинантов кинофестиваля в Женеве
Шоу-бизнес
20-летие группы "Дети Picasso"
Ямайский исполнитель Рой Янг украсит Арбат 22 и 23 ноября
Леонид Якубович пошутил в ответ на дезинформацию о своем состоянии
Софико Шеварднадзе назвала Сергея Шнурова гениальным

Здоровье
Типично мужских и женских инфарктов не существует
Россиянам посоветовали сохранять чеки в случае оплаты лечения в госбольнице
В России снизилось число проданных антибиотиков
Комнатные растения не защищают воздух от вредных частиц
Туризм
В Приморье открыли приют для спасенных гималайских медведей
СМИ сообщили о возможной отмене запрета на провоз жидкостей в самолетах
Между Одинцово и Шереметьево будут ходить двухэтажные поезда "Аэроэкспресса"
Россияне установили новый рекорд туристического потока в города Турции
Авто
Упакованный внедорожник за 1,5 млн – это стало возможно
Депутаты хотят разрешить тратить материнский капитал на отечественные авто
По платной трассе М-11 можно будет доехать от Москвы до Петербурга за 5,5 часа
Водителей Москвы призвали "переобуть" авто из-за заморозков на следующей неделе
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Минстрой предлагает на деньги граждан оттянуть признание жилья аварийным
Уральский федеральный округ назван регионом с лучшими условиями для ипотеки
Готовые к открытию станции МЦД увеличат стоимость жилья в Подмосковье до 15%
Свежий номер

Мединскому уже шесть лет не удается управиться с цирковым ведомством. Фото: Global Look Press
Фокусы на арене: как Минкульт жонглирует "Росгосцирком"
 
"Никто бы о нас не вспомнил". Исповедь рабочего с прииска на Сейбе
Фото в статье: агентство «Москва», соцсети
Львята Якеменко. Чем пахнет антиалкогольное движение "Лев против"
Фото: агентство «Москва»
Сайентолог на час: вход – от 500 рублей, выход – тоже не бесплатно
Крестьяне передумали переименовывать свое село в честь Путина
Олег Сенцов на кинофестивале в Берлине, сентябрь 2019 года. Фото: Tom Weller / dpa / Global Look Press
Олег Сенцов:
В Украине никогда такого, как Путин, не будет, даже близко
Анатолий Белый // фото: Андрей Струнин
Анатолий Белый:
Мы вечно то в крови, то в рабстве
Юрий Стоянов // фото: Андрей Струнин
Юрий Стоянов:
Давайте я побуду реаниматологом телевидения
Николай Лебедев
Николай Лебедев:
Не понимаю, почему патриотизм стал проклятым понятием
Антон Долин // фото: Александр Щербак / ТАСС
Антон Долин:
Думать, как не провиниться перед росгвардейцами, унизительно


Кадр: GLAV НОВОСТИ Россия сегодня / YouTube
Сын воспитательницы из Ярославля хочет отомстить автору видео
Фото: Global Look Press
Гражданин Малкин, с вещами… на выход или в сборную?
Федор Бондарчук // фото: Андрей Струнин
Кто виноват в том, что "Ленфильм" оказался на грани дефолта?
Лидия Вележева // фото: Global Look Press
Лидия Вележева – о скандале в самолете: Я не дебоширка!
Абсолютно тупой случай на федеральном канале

В Приморье открыли приют для спасенных гималайских медведей
Фото: depositphotos
Тайны стальной пары. Непростая судьба "Рабочего и колхозницы"
Леонид Якубович // фото: Руслан Кривобок / РИА «Новости»
"Я не могу не летать". Высший пилотаж Леонида Якубовича
Владимир Крысанов
Герои – рядом с нами! Дом, который построил слепой
Фото: Global Look Press
В Санкт-Петербурге заработал сервис для ленивых домохозяек
^