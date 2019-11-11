Кто и что вредит отечественной электроэнергетике

Навязываемая участникам рынка тарифная политика Россетей не вызывает одобрения у участников рынка и потребителей. Комитет Госдумы по энергетике отложил выездной круглый стол по теме цифровизации и перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе. Кроме того и топ-менеджмент своими действиями ставит под сомнение эффективность действия генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского.

До сих пор генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский не раз рассказывал президенту о том, что модернизация сетей ведет к повышению их эффективности и снижению тарифов. Однако, как оказалось, не все с этим согласны. А некоторые специалисты считают, что тарифная политика «Россетей» скрывает внутреннюю коррупцию в организации.

Как написал инженер-энергетик Яков Шайфеле в своем письме в Администрацию Президента, то, что творит менеджмент «Россетей» на рынке, иначе как беспределом не назовешь.

«Россети - это естественная монополия, полностью регулируемая государством... Конкуренции здесь и не может быть», — прокомментировал приобретение «Россетями» сетевых компаний в Алтайском крае один из функционеров компании.

Однако в реальности, считают специалисты, такой подход к работе ведет не просто к устранению других участников рынка и ликвидации любой конкуренции, но и к росту цен для населения и промышленности, низкому качеству работ, коррупции внутри организации и многим другим негативным последствиям.

В свое время Павел Ливинский выбрал стратегию развития компании, которая в условиях жесткой конкуренции и регулирования деятельности компании государством должна была улучшить ее производственные и финансовые показатели, значительно повысить инвестиционную привлекательность электросетей. Однако, если верить специалистам, получается, что когда Павел Ливинский рассказывает Владимиру Путину, что устранение перекрестного субсидирования, скупка других сетевых организаций и ряд других инициатив госкомпании, повысят ее капитализацию, и при этом позволят избежать роста тарифов, глава «Россетей» вводит президента в заблуждение. Тогда как на самом деле Ливинский фактически не справляется с работой, и не может сделать компанию эффективной, поскольку не в состоянии обуздать даже «аппетиты» собственного менеджмента.

Павел Ливинский.

Фото: оф. сайт ПАО «ФСК ЕЭС»

В частности, эксперты отмечают, что все «эти сотни миллиардов рублей потребители оплатят не в тарифе, а сверх него в виде надбавки. Эта практика уже активно используется на оптовом рынке электроэнергии и мощности, где объем разнообразных надбавок уже достигает 70-80% совокупного платежа за мощность. В итоге цена электроэнергии вопреки указанию главы государства растет темпами, кратно превышающими темпы инфляции.

Фактически такой подход ведет к срыву доброй половины национальных проектов, а ведь в отношении них глава страны четко поддержал позицию главы ФАС о необходимости обеспечить конкурентную среду для их реализации. При этом, например, в Минпромторге отметили, что инициативы Россетей приведут к тому, что у 30% потребителей бюджетной сферы ожидается существенное увеличение стоимости услуг по передаче (для 10% из них – в четыре раза), по данным Минстроя, расходы коммунальных предприятий на оплату электроэнергии увеличатся примерно в 2,5 раза, что приведет к повышению тарифов на водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию, РСПП оценил рост стоимости услуг на передачу для бизнеса в 80-400%.

Получается, что Россети вместо того, чтобы стимулировать развитие национальных проектов, лишь препятствуют им. Предприятия вынуждены возвращать собственную генерацию, протяженность электросетей и число объектов электросетевого хозяйства сокращаются, происходит количественный рост отключений и разного рода аварий.

При этом, как подчеркивает в своем письме энергетик Яков Шайфеле, в прошлом начальник Толко-хабаровского треста, речь идет, прежде всего, о коррупционных сценариях, когда госкомпания привлекает недобросовестных подрядчиков, работающих исключительно на свой карман, а не на благо страны, и местечковых интересов отдельных руководителей.

Для наглядности Шайфеле приводит также ситуацию в МЭС и дочерних компаниях ФСК ЕЭС, где все вопросы, по его информации, решаются неформально, а денежные средства распределяются в «ручном» режиме, серди узкого круга подрядчиков.

После смены дважды за последние 5 лет первого заместителя ФСК, ответственного за исполнение инвестиционных программ, многие в энергетике рассчитывали, что ситуация изменится к лучшему, однако очередная «новая» третья команда только усугубила ситуацию. Надежды, окончательно растаяли, когда заместителем председателя правления ФСК ЕЭС стал бывший директор департамента корпоративных финансов скандального ПАО «РусГидро» Сергей Теребулин, который и стал финансовым контролером ФСК. Хотя Теребулин – ставленник еще старой команды Россетей и, казалось бы, должен быть более критичен и предвзят в отношении странностей закупок новой команды. Впрочем, если верить СМИ, у компетентных структур начали вскрываться многочисленные вопросы к деятельности компании, в которой он работал прежде, именно в связи с серьезными финансовыми нарушениями, что может объяснять, почему у него и в Россетях не возникло вопросов к существующим здесь схемам.

Сергей Теребулин.

Фото: оф. сайт ПАО «ФСК ЕЭС»

Как написано в письме Шайфеле, схема была отточена с приходом в Россети Александра Зарагацкого, Владимира Вашкевича и Сергея Андреева которые теперь под руководством Зарагацкого и контролируют де-факто все вопросы строительства и поставок. Нетривиальные организационные способности юриста Зарагацкого в 2000-х оценили еще на прежнем месте работы – Законодательном собрании Санкт-Петербурга, где его называли «неизбранным депутатом». Не меньшее влияние он приобрел и в Россетях, а его, по выражению Шайфеле, «решала - кассир» - советник Александр Петров со своим «писарем-бухгалтером» Житковым Александром – директором ЦИУС ЕЭС по финансам — проводят, по словам эксперта, «доверительные беседы» со всеми подрядчиками, после которых миллиарды бюджетных рублей уходят в «правильные» карманы.

Слева: Александр Зарагацкий. Фото: оф. сайт ПАО «ФСК ЕЭС». Справа: Александр Житков. Фото: оф. сайт ЦИУС ЕЭС

Как сказано в письме на имя главы Администрации президента, получив контракт, компании месяцами не могут получить оплату за сделанную работу: при этом им навязываются банки для выдачи банковских гарантий, субподрядчики и поставщики оборудования из числа приближенных к руководству фирм. К слову, Петров является одним из ключевых персонажей в другой компании АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», которая осуществляет закупки и снабжение материально-техническими ресурсами и оборудованием всех объектов энергетического комплекса, что и позволяет диктовать подрядчикам цены на оборудование и материалы. Известно, что подобные условия нередко оборачивались катастрофой для подрядчиков Россетей.

Так, например, Шайфеле приводит пример, как навязывавшийся ранее для оформления банковских гарантий и открытия счетов Росэнергобанк был лишен лицензии, а потом история повторилась с ОФК Банком. Результат очевиден: потерянные гарантии и сгоревшие средства на счетах.

Кроме того, использование некачественного электроэнергетического оборудования, навязанного подрядчикам топ-менеджерами компании, приводит к серьезным сложностям и дополнительным затратам. Для компаний подрядчиков это оборачивается еще и уголовными делами, но крайними становятся не они, а рядовые граждане, которые первыми страдают от блэкаутов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, на Дальнем Востоке... После этого, правда, возникает еще вопрос за какие заслуги Дмитрий Медведев вручил «Россетям» премии Правительства 2018 года в области качества?

А ведь в Кремле получили информацию, что после завершения работ, ФСК ЕЭС еще и затягивает подписание актов выполненных работ КС-14, а, следовательно, оплату работ строителей: для получения денег за завершенное строительство подрядчикам как обычно в Россетях предлагается завести «гарантийный депозит», или «дать мзду», в противном случае сроки принятия работ затягиваются.

Семьи строителей сидят без денег, но не потому, что в Россетях переживают о том, как потом Павел Ливинский будет докладывать президенту о качестве работ. На самом деле вопросами строительства и электроэнергетики в компании занимается кто угодно (от юристов до финансистов), но не те, кто должен профессионально контролировать качество строек, надежность и профессиональную функциональность объектов.

Данные схемы, как отмечает Яков Шайфеле, позволяют «Россетям» из года в год осваивать непомерно раздутый бюджет – свыше 100 млрд рублей в год - на развитие сетевой инфраструктуры. За 5 лет работы нынешней команды построено минимум, судя даже по заявлениям региональных чиновников. Зато, видимо, 200 млрд рублей утекли в те самые «правильные» карманы. При этом регулярная смена замов по строительству, очевидно, позволяет примитивно выводить из-под удара главного руководителя ФСК. Сначала формальным замом по строительству был Гончаров, потом Филимонов, теперь Мольский. Всех их уже ушли по надуманным предлогам или уйдут, хотя они были и остаются неплохими профессионалами своего дела.

Минувшим летом российские СМИ нахваливали «Россети» за попадание в рейтинг Forbes, что как будто свидетельствовало об эффективном управлении компанией, обеспечившем ей рост прибыли и доходов. На деле же политика госкомпании превратила в самоцель не рост отечественной экономики и помощь в реализации нацпроектов и промышленного роста, а в ущерб всему этому, получение прибыли. Причем, есть такое подозрение, что личной, что не отражается в официальных отчетах компании, зато вносит существенные коррективы в тарифы, которые оплачивают потребители.

А потому, видимо, неслучайно инициативы топ-менеджмента Россетей блокируются депутатами и министрами, а эксперты отмечают, что если в компании не будет своевременно наведен порядок, российская экономика получит коллапс, не меньший, чем был после развала РАО ЕЭС.

Фактически Павел Ливинский и его команда менеджеров, все эти зарагацкие, вашкевичи, петровы, наносят огромный ущерб не просто государственному бюджету, но каждому жителю России. Цифры в строке за транспортировку электроэнергии в платежках за квартиру уже давно превышают платеж за само потребленное электричество. Но если гражданам это пока обходится в сотни рублей, то производству уже в десятки миллионов, а ущерб экономике страны составляет сотни миллиардов рублей, которые перетекают в карманы «эффективных» менеджеров и подрядчиков Павла Ливинского.