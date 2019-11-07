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Песков "не может и не станет" считать "Би-би-си" первоисточником слов Кадырова

Политика
18:07, 07 ноября 2019

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в надежности информации «Русской службы Би-би-си», которая ранее опубликовала дублированный перевод ролика с выступлением главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова перед правительством Чечни на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу, где он, если верить публикации издания, на чеченском языке призвал «убивать, сажать, пугать» тех, «кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами».

Кадыров якобы заявил о готовности преследовать провинившихся, «даже если законы всех стран будут нарушены», и при этом отметил, что не боится понести наказание: «Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире».

Он также якобы отметил: «Теперь будут все говорить "Рамзан сказал убивать", еще что-то. Что такое закон? Закон, конституция, демократия — это есть благополучие населения. Все остальные — аферисты, предатели, сплетники и шизофреники, — они разных мастей все, мы должны их остановить».

«Я не читал оригинал стенограммы этого заседания правительства, не читал распечаток и оригиналов заявлений Кадырова,— сказал журналистам Дмитрий Песков.— Публикации "Би-би-си", при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник я не могу и не буду», — приводит слова Пескова «КоммерсантЪ».

В ответ на вопросы журналистов об «осторожности» его ответов и нежелании Кремля проверять данную информацию Песков объяснил, что такое отношение Кремль проявляет не только к Кадырову, но и к главам других регионов. «Что касается заявлений, то в любом субъекте Российской Федерации существуют правоохранительные органы, которые на основании действующего законодательства применяют или не применяют те или иные статьи», — закончил он свою мысль и пояснил, что это не призыв к действию, а констатация.

Теги: Песков, Чечня, Губернаторы

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