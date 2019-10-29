Уральского депутата вызвали в военкомат после запросов в органы госвласти

В Екатеринбурге депутат Гордумы Андрей Пирожков получил повестку от военкомата, где указано, что призывная комиссия по его вопросу соберется по поручению губернатора Евгений Куйвашева.

Депутат считает, что внимание к нему со стороны военного комиссариата связано с его деятельностью. «На протяжении последнего месяца я провожу неофициальное расследование деятельности ЕМУП "Водоканал", сделал ряд обращений, депутатских запросов в органы государственной власти и выявил ряд нарушений, которые никогда не публиковались в СМИ. Естественно, губернатор в курсе этого расследования, и, очевидно, оно вызывает у него изжогу», — цитирует ЕАН сообщение Андрея Пирожкова в соцсети Facebook.

Согласно повестке, заседание должно было состояться еще 16 октября. При этом сам Пирожков утверждает, что он освобожден от службы из-за защемления позвонков и имеет военный билет.

Портал УралПолит.Ru сообщал, что, по информации местной прокуратуры, решение об освобождении Пирожкова от службы в армии отменили и теперь он подозревается в уклонении от нее.

Анонимный источник в администрации губернатора заявил ЕАН, что Евгений Куйвашев вряд ли отчетливо представляет себе, кто такой депутат Пирожков, и, скорее всего, он не имеет отношения к этому делу.