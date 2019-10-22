Асад обвинил Эрдогана в краже фабрик, топлива и территорий в Сирии

Президент Сирии Башар Асад назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана расхитителем из-за военных действий его армии на северо-востоке Сирии, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Асад обвиняет Эрдогана в том, что он «украл фабрики, пшеницу и топливо и теперь крадет территорию». Президент Сирии отмечает, что решение противостоять наступлению Турции является «конституционным национальным долгом», а не политическим выпадом. «Если мы не сделаем этого, мы не заслуживаем нашей отчизны», — заявил Асад.

Также Асад отметил, что для государства решение военного конфликта в провинции Идлиб является приоритетным с точки зрения ликвидации терроризма в стране.

Ранее сообщалось, что сирийский лидер посетил линию фронта в Идлибе, где провел встречу с военнослужащими.

22 октября в президент РФ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи, чтобы обсудить следующую фазу создания зоны безопасности в Сирии.

«Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, сыграет свою роль и позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы в интересах как Турции, так и России, и всех стран региона», — цитируют Путина «РИА Новости» после встречи двух президентов.