Ким Чен Ын поднялся на коне на священную гору и пообещал обрушить гнев на США

⁠⠀ Kim Jong Un is seen riding a horse during snowfall in Mount Paektu in images released by North Korea's Korean Central News Agency today⁠⠀ ⁠⠀ 📸Reuters/KCNA⁠⠀ ⁠⠀ #NorthKorea #KimJongUn