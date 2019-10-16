Ким Чен Ын поднялся на коне на священную гору и пообещал обрушить гнев на США

Северокорейские СМИ распространили фотографии Ким Чен Ына, скачущего на белом коне по первому снегу.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на ЦТАК, верхом на белом коне северокорейский лидер поднялся на священную гору Пэктусан — самую высокую вершину на Корейском полуострове. Кроме того, Ким Чен Ын посетил специальную туристическую зону, строящуюся у подножия горы.

Совершая конную прогулку, он призвал граждан КНДР приложить больше усилий, чтобы «хорошо жить под знаменем великого духа самообеспечения».

Также лидер Северной Кореи высказался и об отношениях с США: «Боль, которую враждебные силы США под руководством сил, настроенных против КНДР, нанесли корейскому народу, больше не является болью, но она превратилась в гнев».

Напомним, в сентябре Ким Чен Ын направлял американскому президенту Дональду Трампу письмо с предложением провести третий совместный саммит в Пхеньяне.