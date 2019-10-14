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Министр "Незнайка"

Политика
18:20, 14 октября 2019

Максим Орешкин. Фото: Global Look Press
Максим Орешкин. Фото: Global Look Press

Всемирный банк ухудшил прогноз развития экономики России, причем обоснование ВБ звучит вразрез с оценками министра экономического развития Максима Орешкина. Похоже, глава Минэка превратился в человека, чья некомпетентность уже стала легендой.

Впрочем, сам министр, похоже, не собирается расстраиваться из-за того, что российская экономика катится под откос, жизнь постоянно опровергает его экономические оценки и прогнозы, а думает о дальнейшей карьере. И, конечно же, не забывает рекламировать себя. Так, находясь в Саудовской Аравии для подготовки нынешнего визита Владимира Путина, Орешкин всем в Эр-Рияде чуть ли не прямо давал понять, что именно он в России – «второй после президента» и именно с ним надо решать все важные вопросы. 

Гладко было на бумаге

«Да забыли про овраги». Эти слова впору сделать девизом министра экономического развития РФ. Потому что такое впечатление, что министр Орешкин и его фантазии существуют отдельно, а российская экономика – отдельно. 

На словах строить «планов громадье», как писал, Маяковский, конечно, дело хорошее. Но, простые примеры доказывают, что, как доходит до дела, то государственную копейку в Минэкономики считать не умеют. Например, широко разрекламированный переезд Минэкономики, Минпромторга и Минсвязи в «Москва-сити». Действительно, в переезде в одно место есть ряд плюсов. Но возникает вопрос – неужели обязательно было переезжать в один из самых дорогих бизнес-центров, где «золотая» цена квадратного метра и стоимость парковки? Ведь Агентство ипотечного жилищного кредитования заплатило за штаб-квартиру для трех министерств 25 миллиардов рублей. А если верить словам Максима Орешкина, что переезд позволит экономить бюджету 0,5 миллиарда ежегодно, получается, что окупится эта инвестиция только через 50 лет. И это не считая того, во сколько десятков миллионов обошелся сам переезд Орешкина & Co в небоскреб «IQ-квартал» в «Москва-сити». 

К слову, 8 октября стало известно, что от продажи помещений Минэкономики на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улице рассчитывают выручить целых 2,7 миллиарда рублей. В общем, в теории история с переездом выглядит гламурно, а вот на деле получается, что влетает государству в миллиарды рублей. Очень контрастно выглядит, когда 20,9 миллиона россиян (14,3 % по итогам первого квартала 2019 – данные Росстата) живут за чертой бедности, а министр экономики тратит миллиарды государственных денег ради того, чтобы сидеть в гламурном кабинете в «Москва-сити».

Гадание на кофейной гуще

Сторонники Минэкономразвития аргументируют, что министерство давно не работает как регулятор, а настоящие задачи Орешкина и компании – это прогнозирование и аналитика. Хорошо, допустим. Но и здесь постоянные проколы. Не успел Максим Орешкин в конце августа озвучить прогнозы МЭР по темпам роста ВВП России, как его аналитику в пух и прах разбили специалисты Всемирного банка.

Итак, согласно прогнозу Орешкина, в 2019 году темпы роста ВВП составят 1,3 %, в 2020 – 1,7 %. Затем темп ускорится: 2021 – 3,1 %, 2022 – 3, 2 %. 

9 октября Всемирный банк в четвертый раз за год понизил прогноз по экономике России, оценив темпы роста ВВП только в 1 % - против 1,3 % у Орешкина. Но самое интересное, что Всемирный банк рисует совершенно противоположную картину, чем в рассказах Орешкина. 

Сам министр, презентуя прогноз по темпам роста ВВП, говорил, что правительство планирует провести структурные изменения, чтобы стимулировать инвестиционный рост. Среди структурных изменений министр перечислил сокращение избыточных издержек для бизнеса, а также повышение эффективности расходов бюджета и госкомпаний. Ну, насчет эффективности расходов мы уже видели на примере переезда в «Москва-сити» - 25 миллиардов рублей « как с куста». 

А вот что касается инвестиционного роста, то его не будет – Всемирный банк пояснил, что одним из ключевых факторов, которые влияют на замедление темпов ВВП, являются как раз низкие инвестиции и слабый рост розничной торговли. Простимулировали, называется. Спасибо, больше не надо. Доктор говорит «в морг». 

Для тех, кто свалился с Луны

Не согласен с тем, что Минэкономики превратилось в стороннего наблюдателя, и политолог Алексей Чадаев. Политолог поясняет, что «Минэк — это важнейшая структура по написанию различных законов». Поэтому, как поясняет Чадаев, нечего на зеркало, то есть, на Госдуму пенять за плохое законодательство, потому что на самом деле депутаты принимают «ровно те законы, которые написали в Минэке, — своих законов по экономике депутатам не разрешали писать никогда, даже, кажется, при Ельцине, когда это было привилегией «молодых реформаторов».

Собственно, в том числе, это и имел в виду Владимир Жириновский во время скандального выступления Максима Орешкина в Госдуме, когда спикер Вячеслав Володин прервал выступление министра и отправил того «на пересдачу». 

При этом Володин жестко отчитал министра, дав понять, что Орешкин просто не ориентируется во вверенной ему сфере. Вдогонку министру пришлось выслушать критику от Владимира Жириновского, который прямо при депутатах прочитал министру ликбез на тему «Как надо готовиться к выступлению в Госдуме».

Не успел утихнуть конфуз с неудачным выступлением в Госдуме, как Максим Орешкин в апреле на Арктическом форуме не осилил ответить на вопрос президента Владимира Путина, сколько Россия в 2018 году инвестировала в импортозамещение.

Когда президент попросил подсказать министра Орешкина, сидящего в зале, выяснилось, министр экономического развития… не знает. «Не помнит. Министр экономики… экономического развития не помнит», - констатировал Путин. В зале все дружно рассмеялись, Орешкин тоже, хотя тут впору было плакать.

В пиар-интервью для ТАСС Максим Орешкин одним из своих достижений на посту министра назвал ликвидацию бумажного документооборота во вверенном ему министерстве. Честно говоря, сомнительная заслуга. Остался бы бумажный документооборот, глядишь, министр хотя бы иногда интересовался, что происходит в экономике России. А там, может, и какие-то цифры запомнились бы.  

А ведь ранее уже были подобные случаи. Например, за несколько месяцев до этого на совещании по Дальнему Востоку, где присутствовали Путин и вице-премьер Юрий Трутнев, Орешкин точно так же не смог выдавить из себя ничего внятного на вопрос, почему в бюджете деньги на производство судов выделены, но процесс согласования забуксовал на уровне Минэка. Владимир Путин тогда тоже пожурил «молодого таланта», сказав, что если министр приехал на совещание по Дальнему Востоку, то должен быть в курсе проблем, которые обсуждаются. 

Можно вспомнить и абсолютно дурацкую историю с Росстатом. Министр поднял скандал из-за того, что ЦБ опубликовал статистику на час раньше Росстата, который подчиняется Министерству экономики. А потом выяснилось, что Росстат опубликовал свой доклад еще утром, просто министр не в курсе происходящего в Минэкономики. 

Справедливо будет сказать, что Орешкин собственноручно разрушил свой имидж «молодого технократа» - потому что не может «технократ» раз за разом оказываться в роли героя знаменитой картины «Опять двойка». 

Поэтому уже нисколько неудивительно, что Министерство экономики под руководством Максима Орешкина не справляется с самой главной своей задачей – предлагать стратегии для российской экономики. На деле министр не предлагает никакой конкретики, как переломить негативные тенденции. Идеология Минэка при Орешкине – это подстраиваться под тенденции мировой экономики. То есть, если в мире спад – то нужно готовиться к стагнации или рецессии, даже не пытаясь найти внутренние драйверы для роста. Как будто у министра на подкорке головного мозга навсегда выгравировано, что у России не может быть собственного мнения, как управлять собственной экономикой. 

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Максим Орешкин. Фото: Global Look Press

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