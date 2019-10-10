"Ведомости": от четверти до 40% указов президента не публикуются

Газета «Ведомости» опубликовала данные статистического исследования, согласно результатам которого от четверти до почти 40% указов президента остаются непубличными.

Доля опубликованных указов в 2003-2009 гг. варьировалась между 60% и 70%, а к 2018 году поднялась до 72%.

Как отмечают авторы исследования, в соответствии с Конституцией «любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения». Таким образом они делают вывод, что неопубликованные указы к документами, вносящим изменения такого рода, не относятся.

Исключением из правила, согласно указу президента от 1996 года, являются «акты или отдельные их положения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера» — они публиковаться не должны.

Авторы отмечают всего два возможных варианта объяснения такого количества секретных указов. По одному из них внимание президента стабильно на 30% занято проблемами регулирования военной деятельности и ВПК, по второй же версии треть указов «общество не одобрило бы, если бы они стали публичными».