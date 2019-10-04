Противники Brexit сообщили о готовности Джонсона просить о переносе даты выхода из ЕС

Противник Brexit королевский адвокат Джо Моэм предоставил в Сессионном суде Шотландии правительственный документ, согласно которому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов попросить у ЕС трехмесячную отсрочку, если до 19 октября не удастся согласовать сделку по выходу страны из союза. Об этом сообщает портал Sky News.

Моэм опубликовал отрывок документа в своем микроблоге, но не уточнил, как бумага попала в его распоряжение.

На Сессионном суде обсуждали возможные меры наказания для Джонсона в случае, если он все-таки примет решение о жестком варианте Brexit. Заявители предлагали наложить на премьер-министра штраф или отправить его в тюрьму.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что он лучше «умрет в сточной канаве», чем попросит у ЕС отсрочку. Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании сообщило, что в случае жесткого варианта Brexit у государственного здравоохранения возникнет ряд проблем с обеспеченностью населения лекарствами. Минздрав опубликовал список из 24 препаратов, которые будут запрещены к экспорту. 19 из них — средства гормонозаместительной терапии, остальное — адреналиновые препараты и вакцина от гепатита В, сообщает «Фармацевтический вестник». Портал «СПИД.центр» сообщает, что в случае жесткого Brexit в Великобритании возникнут проблемы с доступности АРВ-терапии для ВИЧ-положительных людей.