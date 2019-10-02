Одна из запущенных КНДР ракет достигла исключительной экономической зоны Японии

Северная Корея утром 2 октября произвела очередной пуск снарядов в сторону Японского моря.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS). Отмечается, что точный тип ракет, их дальность и максимальная высота полета пока не установлены.

При этом японское агентство Kyodo со ссылкой на правительство страны пишет, что один из двух запущенных КНДР снарядов, который, предположительно, является баллистической ракетой, достиг исключительной экономической зоны Японии и упал в Японском море у острова Дого в префектуре Симанэ в 7:27 (1:27 по мск). О возможных повреждениях японских судов или самолетов пока не сообщается, однако премьер-министр страны выразил протест из-за действий Северной Кореи.

«Подобные пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций ООН, мы заявили решительный протест и осуждаем их», — объявил журналистам Синдзо Абэ.

Напомним, что пуски были произведены на следующий день после того, как замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй сообщила о договоренности Пхеньяна и Вашингтона возобновить дипломатические переговоры по денуклеаризации на этой неделе.