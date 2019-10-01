Из-за Кудрина досталось женщине

На днях глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр обороны Сергей Шойгу поспорили насчет степени раздутости военного бюджета. Пострадала, как часто бывает, женщина. Сразу после конфликта в телеграм-канале «Незыгарь» появился компромат на первого зам. министра финансов Татьяну Нестеренко:

«Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко хорошо разбирается и любит крупные бриллианты. Уже 21 год она трудится в качестве заместителя министра финансов. Семья Нестеренко считается одной из самых богатых семей России».

Кому именно она перешла дорогу, можно только догадываться. С одной стороны, в правительстве ее считают человеком Кудрина, он ее даже на дни рождения приглашает. С другой – Нестеренко возглавляла попечительский совет Пансиона воспитанниц Минобороны, что ближе уже к Шойгу.

Возможно, скандал с ней раздул кто-то третий, чтобы стравить двух известных персон, но пока все производит впечатление наезда на Кудрина, ведь суть обвинений в адрес замминистра сводится к тому, что «20 апреля 2010 года приказом Алексея Кудрина Нестеренко была предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилья в размере 26 миллионов рублей». В принципе все правительство живет на таких подачках из бюджета. Проблема в том, что дом Нестеренко (больше тысячи м2) по рыночным расценкам стоит на порядок дороже.

Тот самый дом Нестеренко – в центре

При этом другой телеграм-канал («Жаба и гадюка») напомнил давние публикации о том, что крестным отцом Михаила Данилова, зятя замминистра, считают главу ФНС Михаила Мишустина. А заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов, также в телеграм, призвал не забывать, что Данилов – миллиардер, «владеет сетью букмекерских клубов «Бинго Бум»/«Стар Бет».

Одно время в общем бизнесе с Даниловым участвовали даже обе дочери Нестеренко, Марина и Наталья. Но тут интересно не это. Как выяснил «Собеседник», квартира, в которой сегодня живут Марина и Михаил Даниловы (214 м2 на Чистых прудах), прежде принадлежала Максиму Лалакину. Это полный тезка сына Сергея Лалакина, которого в СМИ называют лидером подольской ОПГ. Наверняка совпадение, но сразу после того, как Татьяна Нестеренко на субсидию от Кудрина завела себе загородный дворец, усадьбу в том же элитном поселке, всего в трехстах метрах от замминистра, приобрел себе и Лалакин-младший. Сегодня его усадьба находится в собственности Татьяны Тебекиной (так зовут жену человека, которого считают теневым губернатором Белгородчины), «наследниками» такой собственности случайные люди становятся редко.

Впрочем, речь в данном случае идет не о связях подольской ОПГ и даже не о споре Кудрина и Шойгу. На кону, в свете возможной отставки Дмитрия Медведева, пост самого премьер-министра. Пока из-за Нестеренко под ударом такие претенденты, как Мишустин и Кудрин. Но Путин свой выбор пока не озвучил, а значит, компромата в ближайшие дни выльется еще много. Тем более что наверняка и в самом деле есть что выливать. Они же там почти все одинаковы. Разве что ОПГ могут по-разному называться.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2019 под заголовком «Из-за Кудрина досталось женщине».