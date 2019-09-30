Хасиков призвал жителей Элисты не митинговать из-за избрания экс-главы ДНР мэром

Глава Калмыкии Бату Хасиков ответил на митинг жителей Элисты, протестующих против назначения мэром Дмитрия Трапезникова.

Как передает газета «Ведомости», 26 сентября на пост исполняющего обязанности главы администрации Элисты депутатами городского собрания был избран Дмитрий Трапезников — бывший лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), кандидатуру которого рекомендовал сам глава республики Бату Хасиков.

Возмущенные таким назначением жители Элисты вышли 29 сентября на митинг, заявив, что новый мэр города не имеет никакого отношения к Калмыкии и поэтому не должен занимать этот пост. В ответ на это Хасиков опубликовал в своем Instagram пост, в котором назвал прошедшую в столице республики акцию провокацией и призвал жителей задуматься о том, кому это выгодно.

По его словам, он лично пригласил Трапезникова в Элисту, поскольку ранее работал с ним и знает, что бывший глава ДНР получил колоссальный опыт восстановления Донбасса. «По-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера трудно придумать», — написал глава Калмыкии.

Он также отметил, что в Элисте накопилась масса требующих решения проблем, в частности коррупция и криминал. По мнению Хасикова, Трапезников не связан с местными преступными кланами, поэтому он сможет объективно взглянуть на ситуацию и изменить сложившийся в городе уклад.

В связи с этим глава Калмыкии призвал местных жителей не участвовать в митингах, а дать новому градоначальнику, который уже готовит план развития Элисты, шанс проявить себя.