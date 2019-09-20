РЖД может разорвать соглашение с Арменией из-за обысков и уголовных дел в ЮКЖД

Государственная компания «Российские железные дороги» готовится разорвать соглашение с Арменией на фоне конфликта, связанного с уголовными делами о неуплате налогов, заведенных против её дочерней компании «Южно-Кавказские железные дороги» (ЮКЖД), сообщает RTVI со ссылкой на собственный источник. Эту информацию каналу подтвердили в Минтрансе России.

Проблемы с правоохранительными органами у ЮКЖД начались в августе 2018 года, когда к ним впервые пришли с обысками по подозрению в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 19 тысяч долларов.

В декабре СК Армении объявил об уголовном деле против бывшего замминистра транспорта республики, который якобы скрыл нарушения, выявленные при проверках ЮКЖД. Следователи завели против компании семь уголовных дел, объединенных в одно производство и, чтобы расследовать деятельность ЮКЖД, изъяли всю её документацию с момента начала работы компании до 2018 года. Суд вернуть документы отказался.

Со стороны Минтранса РФ были предприняты попытки переговоров о прекращении уголовного преследования, однако к консенсусу стороны так и не пришли. «Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать: изъяты все документы за десять лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Наши аргументы о том, что ранее проверки не выявили нарушений, и доводы о выполнении условий концессии игнорируются», — цитирует издание заместителя министра транспорта России Владимира Токарева.

Согласно условиям действующего соглашения, которое было принято в 2008 году, РЖД может управлять железными дорогами Армении 30 лет, а ЮКЖД принадлежат все поезда. Также в договоре предусмотрена возможность досрочного выхода из соглашения в случае, если одна из сторон грубо не исполняет свои обязательства.