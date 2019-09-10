Мусорной реформе готовят рокировки

Мусорному рынку готовят громкие скандалы. Мина замедленного действия уже заложена в назначениях, которые проведены с минимальным шумом и оглаской. Что, впрочем, не удивительно.

В конце прошлой недели телеграм-канал «Кремлевский БезБашенник» сообщил, что заместителем гендиректора ППК «Российский экологический оператор» назначен Сергей Королёв, человек вице-премьера Алексея Гордеева, который может перейти дорогу амбициозному куратору «мусорной реформы» Владимиру Логинову (тоже, кстати, ставленнику Гордеева).

На сайте ППК этой информации пока нет, и стоит отметить, что креатура Гордеева Сергей Королев появился на «мусорном» небосклоне, действительно, весьма неожиданно. Всю свою профессиональную деятельность он был связан с сельским хозяйством, где, впрочем, громких скандалов тоже хватало.

Будучи замдиреатора «Росагролизинга», Королев, совместно с другими коллегами, получал от щедрот компании сотни тысяч рублей премиальных. Такими дарами, шикарными для 2009 года, заинтересовалась Генпрокуратура, которая выяснила, что Росагролизинг заключал договоры через посредников, кредитуя «особо приближенных» поставщиков и перечисляя деньги на оффшорные счета. Росагролизинг прикрывала Елены Скрынник – одиозный министр, которая превратила ведомство в подобие частной конторы, не стесняясь привлекать к работе близких родственников.

Однако Королеву финансовые скандалы сошли с рук. И он прыгнул прямиком в кресло замминистра сельского хозяйства под крыло сменившего Скрынник Алексея Гордеева, который и стал его покровителем в дальнейших продвижениях, сначала на место президента Национального союза производителей плодов и овощей, а после — на врио гендиректора скандальной «Объединённой зерновой компании». Она принадлежала Зиявудину Магомедову, после аресте которого контрольный пакет акций компании перешел к ВТБ, а руководить ОЗК стал лояльный человек, а именно Королев.

Чуть позже, впрочем, новый министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев продвинул в ОЗК своего ставленника, но Сергею Королеву вновь улыбнулась удача — он внезапно становится сначала советником, а затем, если верить Телеграму, замом гендиректора ППК РЭО. И это назначение многим спутало карты. Не исключено, что это — лишь стартовая позиция для смещения нынешнего гендиректора Дениса Буцаева, которая может произойти уже в начале 2020 года. Его отставку, по слухам, уже согласовали в самых высоких кабинетах.

Скорее всего, из-за затягивания командой Буцаева вопроса с назначением Королева, команда Гордеева и пошла на обострение конфликта с тандемом Буцаев — Чайка (младший). Однако до конца года, видимо, будет спокойно — смене власти в РЭО не нужны лишние скандалы и внимание. Вся эта конструкция напоминает пока что попытку построить вертикально интегрированную коммерческую структуру, правда, за счет государства.

Правда, при этом под ударом оказывается еще одна одиозная фигура — заместитель министра природных ресурсов и экологии, «сахарный» бизнесмен Владимир Логинов, тоже являющийся ставленником Гордеева. Такой ход может нарушить принцип сдержек и противовесов, что, вполне возможно, приведет к усилению внутреннего конфликта в борьбе за денежное мусорное первенство.

Есть вероятность, что скандального Логинова могут «скормить Чайкам» — убрать с позиции «мусорного» замминистра, обоснуя отставку итогом проверки Генпрокуратуры, в котором Логинова назовут виновником всех провалов «мусорной реформы».