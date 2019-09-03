Стране не оставили выборы

Избирательная кампания этого года запомнится запредельным количеством скандалов. Карта выборных нарушений по всей стране пестрит красным – от Калининграда до Владивостока идут предвыборные баталии, причем не только в переносном смысле. «Собеседник» собрал самые вопиющие случаи.

Где больше всего выявлено нарушений (движение «Голос»):

Москва – 212

Санкт-Петербург – 103

Челябинск – 31

Тула – 29

– 29 Владимир – 21

Москва: принято решение изолировать

Столичные выборы в этом году прошли с масштабными массовыми протестами и жестким силовым ответом власти на них. Участники оппозиционных митингов получают штрафы, а лидеры попадают под арест. Дмитрий Гудков получил 30 суток. Муниципальный депутат Юлия Галямина три раза подряд за последний месяц оказывалась на скамье подсудимых за участие в несанкционированных акциях и вышла на свободу только 31 августа. Но печальный рекорд принадлежит главе Красносельского муниципального округа Илье Яшину – его на прошлой неделе судили в пятый раз подряд, разворачивая обратно каждый раз перед очередным выходом на свободу. Перед началом пятого по счету судебного заседания Илья Яшин ответил на вопросы «Собеседника».

– Илья, почему вас так упорно не выпускают?

– Думаю, просто принято решение изолировать меня вплоть до выборов. Новые 10 суток закончатся как раз накануне дня голосования. Видимо, считают, что мое присутствие может осложнить избрание Касамары (проректор Высшей школы экономики, считается кандидатом от власти. – Ред.), поэтому меня держат под арестом все это время.

– Было ощущение, что на пятый арест подряд – абсолютный рекорд в России – власти уже не пойдут?

– Хоть я и знал, что формально мой четвертый срок заканчивается 29 августа, но понимал, что на свободу могу не выйти. Поэтому стараюсь относиться философски. Но это, конечно, произвол и издевательство. Когда сразу дают 30 суток, ты на них и настраиваешься как-то. Но когда каждый раз накручивают новый срок перед выходом на свободу, и так пять раз подряд – это именно издевательство. Но я не хочу жаловаться. Мне не тяжелее всех. Ребятам, которых обвиняют в беспорядках и которым грозят годы заключения, конечно, труднее.

– Что сложнее всего под арестом?

– Терять время сложнее всего. Времени жалко. Уже 1,5 месяца по спецприемникам. Сложно работать. Я ведь все-таки глава муниципального округа. Сейчас нахожусь в вынужденном отпуске. Нет компьютера, нет интернета. Только бумага и ручка. Стараюсь читать, писать. Через адвоката общаюсь с депутатами, но в таких условиях это делать сложно.

Тула: демократия на цепи

Тульский кандидат в депутаты Юрий Корецких от КПРФ приковал себя цепями к перилам у областной администрации и объявил голодовку в знак протеста против беспредела на выборах. В Туле в этом году политические драки постоянно переходят в реальные.

– Такого мы не видели, наверное, с 90-х годов, – рассказывает «Собеседнику» сам Корецких. – Меня, как эколога и зоозащитника, пригласили осмотреть сосновый бор, который оказался под угрозой захвата. Там меня свалили с ног три амбала, нанесли удары, подбили глаз. Сказали, чтобы я «забыл и про экологию, и про выборы». В эту же выборную кампанию напали на моего коллегу Станислава Скидана. Еще нескольким кандидатам поступали угрозы.

Власти не прониклись негодованием кандидата в депутаты и вызвали сотрудников МЧС, которые спилили замок с цепи активиста, а самого политика передали полиции. На следующий день Корецких попытался повторить акцию, на этот раз в отделении его продержали уже до утра по обвинению в проведении несогласованного собрания, приписав к нему собравшихся вокруг любопытных граждан, а также зрителей, которые наблюдали за перфомансом по видеотрансляции в «ВКонтакте».

Суд вынес решение по высшей планке – 20 тысяч штрафа для кандидата в депутаты. Тем, кто его бил, ничего не было – их просто не нашли. Или не искали.

Юрию Корецких из Тулы досталось «на пряники»

Чита: больше ада

Популярный забайкальский городской интернет-портал «Чита.Ру» недавно создал рубрику «Больше ада». Пишут в ней только о выборах.

– Ситуация у нас сложилась действительно уникальная, – рассказывает «Собеседнику» редактор издания Андрей Затирко. – 8 сентября мы выбираем губернатора. Но на выборы у нас попали только действующий врио главы региона и еще три кандидата, которых до этого почти никто здесь не знал, особенно за пределами Читы.

В регионе появились подозрения, что новички губернаторской гонки – просто спойлеры, которые подыгрывают действующему главе, помогая одержать легкую победу.

– Мы задались вопросом: а как эти малоизвестные политики вообще прошли муниципальный фильтр? У нас край по размеру, как Франция, 31 район, собрать в 27 из них нужное количество подписей глав и депутатов без большой популярности или админресурса невозможно. Мы решили проверить. Обзвонили глав населенных пунктов, которые, по данным избиркома Забайкальского края, отдали свои голоса за малоизвестных политиков. Ответы получили в основном такие: «Я не голосовал за него (нее)», «Я его (ее) даже не знаю», «А кто это?» Мы всё честно опубликовали. Один из кандидатов и избирком заявили на нас в полицию. Главреда и журналистов вызвали в отделение, в суде с издания требуют 1 миллион рублей якобы за клевету. При этом у нас есть все аудиозаписи в качестве доказательств.

Скандал вышел далеко за пределы сурового края. Грянуло так, что эксперты уже заговорили о нелегитимности выборов в крае.

– Думаю, во многих регионах муниципальный фильтр работает примерно так же, если копнуть, – считает Андрей Затирко.

Шеф-редактор «Чита.Ру» Юлия Скорнякова

Новосибирск: вас снимает скрытая камера

За кандидатами на пост мэра следят, заявил один из местных телеграм-каналов «Мэра выбирает Новосибирск», где появились кадры скрытой съемки кандидатов Сергея Бойко, Константина Антонова и Виктора Козодоя. Кандидат от эсеров Козодой заявил, что это делается «последовательно и системно» – фото были сделаны в разных местах, в разные дни и в разное время.

хроника

«Политика не для тебя, мальчик»

Инциденты выборной кампании – 2019

2.07.2019.

В Санкт-Петербурге несколько раз в искусственно организованных очередях на регистрацию кандидатов в депутаты вспыхивали конфликты, дело доходило до рукоприкладства. 26 июня в избирательной комиссии (ИК) «Ржевка», когда кандидаты пытались войти в избирком, участники искусственной очереди принялись их оттаскивать, зажимать дверями и душить. 29 июня в ИК «Екатерингофский» кандидатов по «ложным доносам» увезла полиция. 2 июля у ИК «Черная Речка» кандидата избили, его пришлось увезти в больницу.

6.07.2019.

Довыборы депутатов Нижегородской городской думы.

Кандидату от партии «Яблоко» Никите Антоненко в связи с его участием в выборах стали поступать угрозы. В частности, он обнаружил у себя в двери записку с таким текстом: «Политика не для тебя, мальчик. Ты маленький и не понимаешь, как все устроено, и ты никому тут не нужен. Уйди тихо и спокойно. Мы все равно найдем способ тебя снять, и тогда все будет гораздо хуже».

9.07.2019.

Выборы депутатов Народного собрания Карачаево-Черкесии.

Коммунистов пытались не допустить до регистрации. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Ющенко: «Наших представителей не пускали в здание. Потом их оттуда, заломив руки, выдворяли росгвардейцы. Когда рабочая группа избиркома все же начала принимать документы, появилась Лариса Абазалиева, председатель избирательной комиссии и близкая родственница главы республики Рашида Темрезова, и просто тупо приказала прекратить прием. Лишь хорошее знание закона и стойкость наших юристов вынудили избирком принять документы о выдвижении списка КПРФ, но завершился этот процесс в три часа ночи!»

А 30 августа утром неизвестные вооруженные люди в масках ворвались в дом к кандидату в депутаты от КПРФ Ивану Колесникову, напали на него и задержали.

29.07.2019.

Выборы депутатов Хабаровской городской думы.

Координатору штаба Навального Алексею Ворсину было отказано в регистрации. Причина отказа – недостоверные подписи. Количество необходимых подписей было небольшое – 71. Ворсин максимально тщательно подошел к сбору, каждого подписанта снимал на видео. При предварительной проверке подписи были признаны достоверными. Однако при повторной проверке все 100% подписей были забракованы, поскольку, по мнению избиркома, неправильной оказалась сама форма подписного листа.

1.08.2019.

Выборы депутатов городского совета Карабулака (Ингушетия).

ТИК Карабулака забраковала 14 из 84 подписей партии «Яблоко». В том числе подпись председателя регионального отделения партии, правозащитника Руслана Муцольгова, его сестры и соседей. Причина – якобы подпись и дату ставили разные люди.

– Все это откровенная ложь, – говорит Муцольгов. – Мы понимали, с чем имеем дело, и всю техническую сторону вопроса соблюдали неукоснительно: и подписи, и даты у нас ставили одни и те же люди.

5.08.2019.

Выборы депутатов городского совета Улан-Удэ.

Рабочему Улан-Удэнского авиазавода Владимиру Пантелееву отказали в регистрации – подписи не совпали с базой данных МВД.

– Есть подтвержденный эпизод того, что базы данных МВД РФ по Бурятии не соответствуют действительности, – говорит Пантелеев. – Паспортные данные при сборе подписей вносились корректно. У нас есть копия паспорта этого человека, его письменное заявление о том, что он просит считать подпись действительной. Но в ОИК не принимают во внимание копии паспортов и заявления от людей. Мне просто сказали: «Идите в суд, Пантелеев».

комментарий

«Начинается системный кризис»

Итоги самой бурной и самой беспощадной избирательной кампании за последние несколько лет «Собеседнику» прокомментировал член совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук:

– Избиркомы по всей стране демонстрируют, что они зависимы от исполнительной власти, не являются беспристрастными и по-разному относятся к кандидатам. Плюс партийная система в глубочайшем кризисе. Казалось бы, на фоне растущих протестных настроений оппозиционные партии должны были бы себя проявить, но мы видим, что они не участвуют в большей части выборов. Или устраивают «договорняки» с партией власти. Третье – засилье силового воздействия. Это тоже не только в Москве и Питере, это по всей стране. Раньше во время выборов хотя бы старались соблюдать приличия.

Самые абсурдные выборы происходят даже не в столицах, а в Забайкальском крае. Там, по-хорошему, их давно следовало бы отменить. Тревожит, что даже в тех регионах, которые совсем недавно считались «чистыми», избирательную систему начинает корежить. Например, Иркутск, где проходят выборы в горсовет. Сначала там тоже пытались не регистрировать кандидатов, а потом ни с того ни с сего началось массовое досрочное голосование. А, как известно, его результаты всегда сильно отличаются от основного.

Причина происходящего: начинается системный кризис. Понятно, что меняется политическая ситуация, а администрация всеми силами пытается ее законсервировать. Притом что запросы общества направлены совершенно на другое.

Все эти политические явления нарастают. При нормальной партийной системе ситуация могла бы и сбалансироваться. Но в условиях, когда все институты распались и прогнили, я нормального выхода не вижу. К 2021 году, когда пройдут выборы в Госдуму, все станет еще более непредсказуемо. Партийная система либо переживет очень сильные изменения, либо все станет еще хуже. Потому что главные политические игроки системы не в состоянии ответить на запросы общества.

испытано на себе

Как меня судили...

Корреспондента «Собеседника» Надежду Гужеву за освещение митингов оштрафовали на 15 тысяч рублей.

В №28 «Собеседник» рассказывал о крупном митинге, прошедшем в Москве 27 июля. На улицы города тогда вышли, по разным оценкам, от 5 до 50 тысяч человек. 1373 из них были задержаны. В их число попала и корреспондент нашей газеты Надежда Гужева. Мы до последнего надеялись, что недоразумение быстро выяснится и журналиста, который в день ареста выполнял редакционное задание, естественно, оправдают. Но, похоже, сработала установка наказывать всех, кто был в тот день оформлен в полиции. Надежда рассказывает, как все было.

– 9 августа мне позвонил участковый ОВД «Южное Тушино» Михаил Филиппов и пригласил на совместное исправление ошибок в моем протоколе. В документе под моим именем фигурировал некий дедушка-карбонарий 1947 года рождения, который в составе группы в 5 тысяч человек орал лозунги. Предполагаемый автор протокола – мл. лейтенант ОВД «Южное Тушино» Русанов – описал действия нашего корреспондента в мужском роде, и его это совсем не смутило. Как и год рождения фигуранта.

– Михаил Юрьевич, вы – участковый, и у вас, я знаю, полно реальной работы. Почему вы этим занимаетесь? – интересуюсь у участкового Филиппова, параллельно царапая плохо пишущей ручкой эссе о том, как я выполняла редакционное задание и была задержана на Тверской, 8 (в протоколе – 13) в 13:51 (протокол – 14:15), что полицейские при этом были без нагрудных знаков, не представились и не разъяснили, по какому поводу коренной москвич не может сидеть на лавочке в своем городе.

– Ну, мне сказали: «Если ты это не сделаешь, не сделает никто», ну и вот, – ответил капитан полиции.

К заново переписанному протоколу, в котором дедушка превратился в девушку, а его/ее место работы – «Издательский дорм «Мобеседник» (орфография протокола), – место и время задержания остались без изменений, мы с капитаном приобщили редакционное задание, пресс-карту, фото с места задержания и вышедшую в «Собеседнике» публикацию.

На минувшей неделе на рассмотрении дела в Тушинском райсуде мы с адвокатом «ОВД-Инфо» Борисом Карпышевым всего этого в деле не нашли. Зато обнаружили тот самый, старый, протокол на пожилого карбонария.

В коридоре суда было темно и, несмотря на многолюдность, тихо. Мое дело слушалось в 14:00. К этому моменту в зале сидел мой товарищ по автозаку, активист Илья Шафранов. Ему было назначено на 11:00. В углу робко жался кавказец в спортивном костюме, явно не вписывающийся в собравшуюся в коридоре полунеформальную тусовку «узников совести». Примерно в 14:30 Шафранова выпустили со штрафом в 15 тысяч рублей. Он сообщил, что просидел в зале порядка 3 часов. Тут вышла помощница судьи и вызвала нас.

– У вас вообще уникальный случай, – поделился адвокат Борис. – Мало того что задержали на митинге, так еще и воспрепятствовали журналистской деятельности.

Судья – госпожа Матухно, ранее впаявшая моей соседке по автозаку Валерии Скоробогатовой штраф в 250 тысяч рублей, несмотря на ее просьбы заменить эту кару арестом.

– Ваша честь, протокол составлен на кого угодно, но не на мою подзащитную, – заявил судье Борис и перечислил все несостыковки. Судья приняла решение перенести разбирательство, пригласив в суд мл. лейтенанта Русанова и капитана Филиппова. Мы вообще-то хотели полицейских с фотографии, которые меня «винтили» на митинге, но это ходатайство было отклонено.

Второе заседание было назначено через 3 дня.

– Признана виновной, штраф 15 тысяч рублей, – не моргнув глазом, объявила судья.

К слову, в один день со мной был оштрафован еще один журналист – доверитель Бориса – на 10 тысяч рублей. Ранее эта дама перештрафовала половину нашего автозака на 10–15 тысяч. Мою знакомую и ее сына, задержанных 3 августа, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Постановления ВС о том, что задерживать по нашей статье следует только тех, кто скрывает лицо, вооружен или пьян, и штрафовать ниже нижнего предела (10 тыс.), игнорируются полностью. Что-то подсказывает, что у судей есть установка не только не оправдывать никого из задержанных на московских протестах, но еще и пополнить казну.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №33-2019 под заголовком «Стране не оставили выборы».