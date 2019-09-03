Платонов-сын к отцу пришел

Московский депутат от «Единой России» устроил сына к себе на работу и стал платить ему миллионы.

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил, что родственники депутата Мосгордумы Владимира Платонова обзавелись недвижимостью на несколько миллиардов рублей. Сын единоросса Илья Платонов в июле этого года купил квартиру на Пречистенской набережной в Москве площадью 372 квадратных метра. Ее рыночная стоимость, по данным ФБК, 600 млн руб.

Ранее Платонов-младший приобретал особняк на Рублевке со спа, бассейном и подземным паркингом на 12 машин. При этом в крупных бизнес-проектах, которые бы позволяли ему вести роскошный образ жизни, сын депутата замечен не был.

Единственная фирма, которой владеет Илья Платонов, зарабатывает меньше миллиона рублей в год. Речь идет об ООО «Город Ремонтов», чей гендиректор Семен Гришаев также руководит АО «Меркурий». Фирме, согласно имеющимся у «Собеседника» выпискам из ЕГРН, принадлежат площади в одноименном бизнес-центре у метро «Дубровка».

По информации «Собеседника», Платонов-младший был оформлен в «Меркурии» как высокооплачиваемый сотрудник. Пикантность ситуации в том, что этот центр входит в структуру Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), чьим президентом является Платонов-старший. Более того, сын депутата, по нашим данным, получает зарплату и еще в одной подконтрольной МТПП организации – АО «Мосэкспертиза». Причем в каждой из компаний – более чем по 3 млн руб. в год.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Собеседника» Илья Платонов не стал опровергать нашу информацию о его работе в «Меркурии» и «Мосэкспертизе». Однако от комментариев отказался, объяснив это тем, что «не дает интервью». Мы также направили письменные запросы в эти компании и саму МТПП с вопросом, нет ли в этих фактах конфликта интересов.

Столичная Торгово-промышленная палата – структура негосударственная, но находящаяся в тесных связях с властями. Зарабатывает она и на госконтрактах, в основном со структурами правительства Москвы.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №33-2019 под заголовком «Платонов-сын к отцу пришел».