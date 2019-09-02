Дмитрий Гудков вышел из спецприемника и раскритиковал идею "Умного голосования"

Незарегистрированный кандидат на выборы в МГД Дмитрий Гудков беспрепятственно покинул спецприемник, где отбывал арест за организацию акции протеста в Москве 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на телеграм-канал политика.

Оппозиционер был задержан 30 июля за организацию акции протеста 14 июля у стен Мосгордумы, когда часть независимых кандидатов не была зарегистрированы, поскольку комиссия признала подписи или даты в их бланках не подлинными. За несколько дней до освобождения ему продлили срок содержания в спецприемнике еще на десять суток за призывы к участию в митинге 27 июля.

На выходе из СИЗО Дмитрий Гудков призвал к освобождению всех политзаключенных и заявил, что выборы 8 сентября досрочно можно считать нелегитимными.

Также ранее Дмитрий Гудков высказался с критикой идеи «Умного голосования», которую продвигает Алексей Навальный. По мнению Гудкова, такая стратегия ненадежна и неэффективна, передает Znak: «В 2011 году в Госдуму на волне "за любую другую партию" прошли 64 эсера, в том числе я. Не прошло и трех месяцев, как от них — "оппозиции" — осталось пять человек. Вскоре еще двух из них лишили мандатов, а в 2016 году в Госдуме "против" зачастую голосовал я один из 450 депутатов», — объясняет Гудков.

Ранее сообщалось, что «Партия перемен» подала уведомление в мэрию о проведении очередного митинга в москве 14 сентября.