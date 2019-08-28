Главе ФБК Жданову грозят два года за отказ удалить фильм "Он вам не Димон"

Федеральная служба судебных приставов объявила о возбуждении очередного уголовного дела против главы ФБК Ивана Жданова.

Как передает «Интерфакс», новое уголовное дело касается отказа Жданова удалить из интернета фильм-расследование ФБК «Он вам не Димон».

«В отношении Ивана Жданова возбудили очередное уголовное дело. Якобы в качестве руководителя ФБК он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм "Он вам не Димон"», — рассказал в Twitter адвокат Владимир Воронин, приложив к записи фотографию уведомления, полученного от Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что дело в отношении Жданова возбуждено по части 2 статьи 315 УК РФ «Неисполнение решения суда». Санкция данной статьи предполагает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Напомним, фильм «Он вам не Димон», рассказывающий о коррупционной схеме, во главе которой стоит премьер-министр Дмитрий Медведев, был опубликован на YouTube-канале основателя ФБК Алексея Навального 2 марта 2017 года. За два с половиной года его посмотрели почти 32 млн человек.