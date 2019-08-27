Фейк недели: слова Эммануэля Макрона переиначили на сайте Кремля

Кремль отцензурировал речь президента Франции: важные куски либо неправильно перевели, либо просто вырезали.

Совместную пресс-конференцию на Лазурном Берегу Владимир Путин и Эммануэль Макрон дали на прошлой неделе. Главы государств рассуждали в том числе об участии оппозиции в выборах и уличных протестах: во Франции это «желтые жилеты», а в Москве – сторонники независимых кандидатов в Мосгордуму.

Стенограмма общения с журналистами была опубликована на сайте Кремля. И оказалось, что высказывания Макрона переведены с такими ошибками, что его позиция исказилась с точностью до наоборот!

Вот так Кремль передал слова французского лидера о «желтых жилетах»: «Но вы знаете, что все эти люди, которые захотели выставить свои кандидатуры в ходе европейской избирательной кампании, не смогли представить свою кандидатуру».

Выходит так, будто бы Макрон рассказывает, что и во Франции противников власти не допускают до выборов. В действительности он сказал ровно противоположное: «Те, кого называют «желтыми жилетами», свободно участвовали в выборах в Европарламент, и они будут участвовать в муниципальных выборах. И я хотел бы, чтобы они свободно высказывались на выборах, потому что это снижает напряженность» (перевод RFI).

Позднее в Кремле признали и исправили ошибку. Тем не менее многие политические заявления Макрона в стенограмму не попали вовсе.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №32-2019 под заголовком «Макрона отредактировали».