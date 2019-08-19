В Южной Корее развернулась кампания по бойкоту японской продукции

Среди жителей Южной Кореи продолжается масштабная кампания по бойкоту всего, что так или иначе связано с Японией.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Широкая общественная кампания против всего японского – от продуктов питания и кошачьего корма до персонажей мультфильмов и конкурсов красоты – началась два месяца назад. В июле Токио ограничил поставки Сеулу высокотехнологичных материалов, необходимых для производства дисплеев и полупроводников. Также Япония исключила Корею из списка стран, которые могут закупать японскую продукцию по упрощенной схеме. Подобные меры были применены в ответ на требования Южной Кореи выплатить компенсации за принуждение ее жителей к труду в период с 1910 по 1945 годы.

После этого жители Южной Кореи начали бойкотировать японские товары и отказываться от туристических поездок в Японию. Южнокорейское правительство лишило японский импорт преференций, а 15 августа прошла антияпонская акция в честь Дня независимости республики. На нее пришли люди в футболках с надписью «Я не могу бороться за независимость Кореи, но я поддержу бойкот». Президент Мун Чжэ Ин назвал реакцию корейцев на торговые ограничения Японии «зрелым ответом».

Сейчас тенденция набирает обороты, отмечает издание. Так, пользователи южнокорейских соцсетей выяснили, что в местный бренд риса может быть добавлена 0,1%-я примесь экстракта японской рисовой муки, после чего производителю пришлось приносить извинения и заменять ингредиент на отечественный.

Сообщается также, что уже создано специальное мобильное приложение, которое позволяет получать информацию о корейских аналогах той или иной японской продукции. В частности, вместо бренда Hello Kitty пользователей призывают обратить внимание на пингвинчика Пороро, придуманного южнокорейскими мультипликаторами.

В Токио между тем заявляют, что бойкот не отразится на японской экономике, поскольку объем ВВП Японии в три раза превышает ВВП Южной Кореи. Японцы убеждены, что конфликт был разрешен в 1965 году, когда государства восстановили дипломатические отношения.