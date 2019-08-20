Современые ревизоры. В Счетной палате сошлись люди Кудрина и Сердюкова

В сентябре у 8 из 12 аудиторов истекают полномочия. В Госдуме и Совете Федерации уже обсуждают кандидатуры на новый срок: кто-то наверняка останется, кому-то придется уйти. «Собеседник» присмотрелся к действующему составу высшего органа финансового госконтроля.

Бухгалтер Сердюкова

Когда в прошлом году Алексей Кудрин возглавил Счетную палату, по наследству от Татьяны Голиковой ему досталась и заместитель – Вера Чистова. С Кудриным она вместе работала еще в Минфине, но это не самый примечательный эпизод ее биографии. В 2009–2010 гг. Чистова занимала пост заместителя министра обороны.

В те годы военное ведомство возглавлял Анатолий Сердюков. Нынешний зампред Счетной палаты отвечала в Минобороны за финансово-экономические вопросы.

С финансами у нее и сейчас все хорошо: Чистова зарабатывает 16 млн руб. в год. Согласно декларации, у нее есть в собственности квартира площадью 143,2 кв. м. По информации «Собеседника», она располагается в доме №2 по Климентовскому переулку. Однако имя владельца в Росреестре засекречено: в выписке указано «Российская Федерация». Заму Кудрина есть что скрывать: рыночная стоимость ее квартиры – около 170 млн руб.

Вера Чистова

У зампреда Счетной палаты есть родственник – 39-летний Кирилл Чистов. «Собеседнику» стал известен его номер телефона. Благодаря этому удалось отследить объявления, которые он публикует на «Авито». Помимо мебели и дубленки «Версаче», Кирилл продавал автомобили, марки которых раньше были указаны в декларации Чистовой: Land Rover Discovery и Mercedes-Benz SL-класса.

При подаче же объявления о шкафе он указал место вывоза: микрорайон «Чистые Пруды» в подмосковном Пушкино. Это коттеджный поселок, в котором «Собеседник» нашел дом (241,7 кв. м) и участок (1209 кв. м), совпадающие по площади с ранее указанными в декларации Чистовой. Стоимость имения – около 30 млн руб.

Если Чистова работала в Счетной палате еще при Голиковой, то еще одного выходца из гнезда Сердюкова Кудрин уже пригласил самостоятельно. Как писал «Коммерсант», его личным протеже на место аудитора стал Алексей Каульбарс, который был советником экс-министра обороны.

Кудринские кадры

Взял Кудрин в Счетную палату и Дмитрия Зайцева, своего бывшего подчиненного в Минфине.

Такой же чести удостоился и Олег Савельев, глава аппарата счетной палаты. Как выяснил «Собеседник», он нарушает антикоррупционные ограничения. Согласно базе kartoteka.ru, Савельев – единственный учредитель ООО «Арена», занимающегося сбором деревянных строений. Фирма зарабатывает немного, около 4 млн руб. год. Во всяком случае, официально. Но иметь бизнес главе аппарата Счетной палаты все равно неприлично. В ЕГРЮЛ даже не содержится сведений о передаче доли в доверительное управление.

Олег Савельев

Любопытно, что подобное пренебрежение ограничениями Савельев демонстрировал и ранее. Еще в 2009-м генпрокурор Юрий Чайка заявил, что один из чиновников правительства незаконно занимается предпринимательской деятельностью. Впоследствии министр экономического развития Эльвира Набиуллина призналась, что речь шла о ее заместителе Олеге Савельеве.

На его карьерных успехах это, как мы видим, не сказалось. Он даже успел сам побывать министром по делам Крыма. За это США включили его в санкционный список.

Любопытно, кстати, что жена Кудрина, нынешнего патрона Савельева, задекларировала пользование апартаментами в США.

Аудиторы-единороссы

Есть среди членов Счетной палаты и политические ветераны. Как, скажем, Валерий Богомолов, бывший депутат Госдумы и секретарь генсовета «Единой России». В советское время был, разумеется, пропагандистом. В интервью МК признавался, что во время работы в Академии наук был сотрудником отдела борьбы с идеологическим противником: «Я занимался конкретно историей Германии. Тогда мы отвечали на каждый их выпад своими какими-то идеологическими заготовками».

Валерий Богомолов

Любит идеологические заготовки и еще один аудитор – экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Пока она триумфально не проиграла перевыборы, боролась на вверенной территории с тлетворным влиянием Запада. Прославилась она и утверждением, что благодаря антироссийским санкциям «село просто поперло».

Между тем нынешнего госревизора Орлову за время ее губернаторства преследовали коррупционные скандалы. Ее заместители становились фигурантами уголовных дел о получении взяток.

За еще одним аудитором, Юрием Росляком, тоже тянется уголовный шлейф, но родственный. Его дочь, президента обанкротившегося банка «Огни Москвы» Марию Росляк, за мошенничество и растрату средств приговорили к четырем годам колонии общего режима. Правда, наказания она избежала: суд проявил гуманность и предоставил ей отсрочку исполнения приговора до достижения внуками аудитора 14-летнего возраста.

Аудиторы-оппозиционеры

Федеральный аудитор Андрей Перчян раньше был депутатом от «Справедливой России». Как установил «Собеседник», вместе с супругой Ириной Перчян он контролирует 31% в банке «Калуга». При этом в Счетной палате Перчян контролирует работу Центробанка. Который в свою очередь регулирует банковский рынок, игроком на котором является тот самый аудитор. Здесь можно говорить о явном конфликте интересов.

В этом году банк «Калуга» был утвержден Минэкономразвития в качестве участника программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Так что теперь Перчян может рассчитывать на субсидии для покрытия недополученных доходов.

О конфликте интересов можно говорить и в случае с еще одним ревизором – экс-депутатом от ЛДПР Максимом Рохмистровым. Как выяснил «Собеседник», начальник управления городской рекламы мэрии Москвы Роман Алборов приходится братом супруге аудитора – Юлии. Они раньше даже проживали в одной квартире на Ленской улице.

Рохмистров в Счетной палате курирует контрактную систему. Стоит ли удивляться его заявлению о том, что с госзакупками в стране лучше всего дело обстоит именно в Москве? Если Собянин – шеф твоего шурина, то и не на такие откровения решишься.

«Собеседник» попросил Счетную палату ответить на ряд вопросов:

1. Могла ли Вера Чистова приобрести свою квартиру по рыночной цене на легальные доходы?

2. Не является ли нарушением то, что Олег Савельев – учредитель ООО «Арена»?

3. Не является ли конфликтом интересов то, что аудитор Андрей Перчян совместно с супругой оказывает влияние на банк «Калуга»?

4. Не является ли конфликтом интересов то, что аудитор Максим Рохмистров, имея родственника в правительстве столицы, публично давал оценки контрактной системы Москвы?

После получения ответа на запрос он будет опубликован на сайте Sobesednik.ru.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №31-2019 под заголовком «Современые ревизоры».