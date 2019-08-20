Владимир Путин стал Игорем Петровичем Сергеевым-Градским – по данным Росреестра

Слухи о том, что «царь (точнее, президент) ненастоящий», будоражат умы конспирологов и скептиков уже давно. И уши у нынешнего Путина не те, что раньше. И череп визуально округлился. И рост вроде как увеличился. Ну словно подменили.

Отсюда и куча разных теорий: от версии, что президента то ли убили, то ли он сам умер и страной под прикрытием его двойников формально руководят силовики, до предположения, будто Путина как реального политика и не было никогда. Впрочем, не все с таким радикальным подходом согласны.

– Чепуха это, абсолютнейшая. Полная чушь, что Путин ненастоящий, – уверен оппозиционный социолог Игорь Эйдман. – Видимо, за счет того, что ему вводят разное количество ботокса, он и выглядит по-разному. Но никакой подмены нет. Может, двойники и используются в определенных «технических» целях, но не на официальных мероприятиях. Такого не было никогда. Это легенда, миф, чистая конспирология.

Впрочем, в распоряжении «Собеседника» оказались официальные документы, из которых следует, что настоящим президентом России вместо Владимира Путина стал похожий на него человек с совсем другим именем.

Ху из мистер Сергеев-Градский

Для начала немного истории. Жил в Петербурге в XIX веке доктор медицины Мартын Сольский, настолько в те годы авторитетный, что именно ему (описанному под именем Мартын-Сольский) лесковский Левша доверил передать императору свою тайну. Так вот, в отличие от нынешних докторов, Сольский был человеком небедным и даже построил себе на Васильевском острове трехэтажный доходный дом, который после его смерти подрос еще на два этажа. Именно на пятом, последнем этаже этого дома квартиру площадью 138,6 м2 в начале 90-х годов получил в свое распоряжение молодой вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Владимирович Путин.

Квартира, правда, оказалась с подвохом – из-за протечек на крыше ее порой заливало, но с этой напастью тут быстро научились справляться: из-за связи с Путиным этот дом у местных коммунальщиков до сих пор на особом счету.

Ну так вот. В 1995 году будущий президент приватизировал служебное жилье на себя, жену и детей, но два года спустя, переехав в Москву, переписал недвижимость на тещу (формально, на самом деле Екатерина Шкребнева продолжала жить в Калининграде). А после смерти Шкребневой квартира на Васильевском по свидетельству о праве на наследство отошла сначала к одной ее дочери (Ольге Цомаевой), а затем и к другой (Людмиле Очеретной, по первому мужу Путиной).

Людмила Очеретная избежала конфискации

Бывшая супруга Владимира Путина все же смогла расплатиться с долгами

Вся эта смена собственников (со ссылкой на документы и даже номера СНИЛС владельцев) отражена в официальной выписке из Росреестра. Точнее, была отражена. Недавно ведомство обновило отчет на эту квартиру. И в новой выписке вместо имен изначальных хозяев – Владимира, Людмилы, Марии и Катерины Путиных – теперь указаны совсем другие люди: Игорь Петрович Сергеев-Градский, его жена Люба и дочери Инна и Алла.

Людей с такими не просто ФИО, но даже с фамилией ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве «Собеседнику» обнаружить не удалось. Но судя по тому, что даты получения и утраты права собственности на квартиру у Путиных и Сергеевых-Градских совпадают, можно сделать вывод, что, согласно официальному документу (а выписка из Росреестра относится к таковым), Владимира Владимировича Путина теперь зовут Игорь Петрович Сергеев-Градский. Знакомьтесь: новый-старый президент России.

Сечин больше не бомж?

Росреестр вообще часто прибегает к зашифровке имен влиятельных владельцев недвижимости, вплоть до полного исчезновения объектов собственности из всех доступных баз. Например, на кадастровом учете до сих пор нет бывшей дачи того же Сергеева-Градского в дачном кооперативе «Озеро». А в прошлом году, после того как журналист Сергей Ежов нашел у главы «Роснефти» Игоря Сечина 1229-метровую квартиру на Остоженке, из реестра пропала и она. Компания «Эдекс-Строй» установила в квартире Сечина систему «умный дом», которая, видимо, оказалась настолько умной, что смогла зачистить за собой все следы даже в государственном ведомстве.

Но если Росреестр что-то прячет – значит, есть что прятать. Согласно отчету подрядчиков, та пятиэтажная квартира Сечина «с бассейном, хаммамом, домашним кинотеатром и винной комнатой» по самую крышу упакована сверхсовременным оборудованием. К услугам нефтяника – бесперебойное электроснабжение, климат-контроль, датчики движения, по световым сценариям запрограммированные шторы, фирменная акустика Bang&Olufsen и Bowers&Wilkins, система мультирум Russound и персональный лифт… Фотографии интерьера, которые оказались в распоряжении «Собеседника», говорят сами за себя:

Правда, судя по архивной выписке из ЕГРН, которая также есть в нашей редакции, все это безобразие делалось не самим Сечиным, а еще прежним владельцем квартиры, бывшим тульским губернатором Владимиром Груздевым, который с Игорем Иванычем давно накоротке. Просто Груздев, перед тем как пойти в губернаторы, переписал эту «пятиэтажку» на офшор, офшор переоформил ее на Александра Бородаева, делового партнера близкого к Сечину бывшего вице-президентом «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, а уже Бородаев, не успев даже переехать на Остоженку, уступил право первой ночи в квартире Игорю Сечину.

Как только об этом стало известно, квартира Сечина испарилась из Росреестра вообще. То есть формально главный нефтяник страны оказался немножко бомжом. И только на днях, как мы выяснили, скандальная квартира вновь появилась в ЕГРН. На что это намекает? Что Сечин уже не настолько авторитетен, чтобы кто-то в ведомстве продолжал его прикрывать. Правда, в появившейся выписке имени собственника все равно нет. То есть кое-какое влияние у главы «Роснефти» все же осталось.

У Боширова отняли квартиру?

Похоже, в Росреестре до сих пор не могут определиться, как именно ссылаться на тех, кого нельзя называть.

Например, квартира провалившегося в Солсбери разведчика Анатолия Чепиги записана теперь даже не на Боширова, а на «Российскую Федерацию»; сыновья генпрокурора Юрия Чайки, которых сначала переименовали в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, теперь стали просто «физическими лицами», а вот «зап. №2015/77–404дсп» после того, как появилась информация о его разводе с дочерью Путина, вновь стал Кириллом Шамаловым. А не фиг было разводиться!

Конечно, рейтинг самого президента тоже в последнее время падает, но если в Росреестре полагают, что, поменяв Путина на Сергеева-Градского, они тем самым повысят авторитет Кремля, то сильно в этом ошибаются. Лучше бы в выписке на бывшую квартиру главы государства просто написали «Российская Федерация». И смеху было бы меньше, и больше истине соответствует.

Зато теперь-то мы точно знаем: «если не Путин, то кто». Разумеется, Сергеев-Градский.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №31-2019 под заголовком «Кто управляет страной вместо Путина».