Кадыров рассказал о подробностях разговора с Путиным после смерти отца

Кадыров сказал, что выразил готовность «быть с Россией», если ему дадут восстановить Чечню и не будут против ислама.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с группой чеченцев из Иордании в Грозном рассказал, о чем он говорил с Путиным после смерти своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. На YouTube-канале ЧГТРК «Грозный» размещено видео с репортажем о встрече Кадырова с потомками чеченских переселенцев.

По словам лидера Чечни, при встрече с Путиным присутствовали ещё 12 чеченцев, которые знают о подробностях разговора с президентом РФ. Кадыров сказал, что готов был «быть с Россией» при условии, что ему дадут возможность восстановить разрушенную Чечню и не будут выступать против ислама. «С такой договоренностью потом я вышел работать», — сказал Кадыров.

Рамзан Кадыров также рассказал гостям из Иордании о встрече Путина с Ахматом Кадыровым, в ходе которой отец нынешнего чеченского лидера дал согласие возглавить республику в случае, если чеченцы заявят о желании быть частью России.

Ахмат Кадыров погиб при взрыве на трибуне стадиона «Динамо» в Грозном 9 мая 2004 года во время концерта по случаю Дня Победы. Ответственность за террористический акт взял на себя один из лидеров чеченского бандитского подполья Шамиль Басаев. На следующий день президентом РФ Владимиром Путиным Кадырову было посмертно присвоено звание Героя России.