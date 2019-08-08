Рамзан Кадыров заявил, что не мог плохо высказаться об имаме Шамиле

Рамзан Кадыров в комментарии информагенству «Чечня сегодня» подчеркнул, что не мог плохо высказаться об имаме Шамиле.

По словам чеченского лидера, он всегда с уважением относился к имаму Шамилю как к духовному лицу. Рамзан Кадыров считает, что журналисты исказили интервью: «Журналисты они же умные, они по-своему написали там», — цитирует его новое заявление «АиФ Дагестан».

7 августа, в канун 20-летия с начала ботлихских событий 1999 года, глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью информагенству «Чечня сегодня», в котором вспомнил более давние исторические события и, согласно тексту, назвал имама Шамиля человеком, «приведшим чеченский народ к жесточайшей трагедии».

В интервью чеченский лидер заявил о «двойных стандартах»: «Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином?»

Информагенство EADaily приводит цитату из заявления Духовного управления мусульман Дагестана: «Непонятно, для чего было вспоминать имама Шамиля, который якобы не давал чеченцам возможность присоединиться к России 200 лет тому назад».

Муфтият Дагестана подчеркнул, что имам Шамиль никогда не воевал против страны, в которой жил, и «в той ситуации он всего лишь отстаивал в течение 25 лет отчие дома и земли своих собратьев, но когда понял бессмысленность этой войны, он пошел на переговоры».