Префектура ЦАО не согласовала 12 пикетов на Бульварном кольце 3 августа

Префектура ЦАО не согласовала проведение пикетов на Бульварном кольце по причине нарушение сроков подачи уведомлений, сообщают «Ведомости». Всего было подано 12 заявок от мундепов и членов Ассоциации неазвисимых депутатов.

1 августа власти Москвы сообщили о согласовании митинга 10 августа на проспекте Сахарова по уведомлению Елены Русаковой. Сама незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму уверяет, что подобных сообщений не получала.

Позже журналист Илья Азар написал на своей странице в Facebook, что получил от «заслуживающих доверия источников» скан письма правительству столицы с подписью Русаковой, в котором она соглашается на митинг на проспекте Сахарова 10 августа. Русакова отрицает, что подписывала эту бумагу.

В своем обращении в Facebook Русакова сообщила, что заявители акций 10 августа «просят провести коллективную открытую встречу с представителями мэрии после 3 августа для обсуждения приемлемого формата и места мероприятия».

Ранее предостережение о недопустимости проведения несанкционированных протестов 3 августа получила юрист ФБК Любовь Соболь.

Полиция пообещала действовать оперативно на несанкционированных акциях протеста 3 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. В ведомстве напомнили потенциальным участникам об ответственности за организацию несогласованных уличных мероприятий.