В Кремле ознакомятся с предложением Зеленского провести переговоры в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину перевести переговоры в Минске.

Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в своем Facebook. Он предложил Путину обсудить принадлежность Крыма и ситуацию на Донбассе, а также предложил новый формат российско-украинских переговоров с участием президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нужно ознакомиться с предложением Зеленского. «Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается», — цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».

Кроме того, по словам Пескова, вопрос вызывает участие США в переговорах: «Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США».