История в картинке. Неподдающийся Дерипаска

Олег Дерипаска, оказывается, нарасхват. Как пишет The New York Times, американские спецслужбы пытались завербовать его несколько лет назад. Целых два раза.

Для этого ФБР попросило госдеп пустить Дерипаску в США, где агенты дважды с ним встречались и склоняли к сотрудничеству в обмен на решение давних проблем с американской визой, которую Дерипаске не давали из-за подозрений в связях с оргпреступностью.

Тогда он мужественно выстоял. Надо было сразу вербовать Настю Рыбку (которую, напомним, олигарх катал на своей яхте) – была бы совсем другая история.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2019.