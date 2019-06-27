СМИ: Кремль предписал не штрафовать за оскорбление чиновников и Путина

В администрации президента пришли к выводу, что случаи применения закона об оскорблении власти противоречат его смыслу.

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. После анализа всех случаев применения закона об оскорблении власти и госсимволов, как утверждают источники телеканала, Кремль провел консультации с МВД и предписал прекратить штрафовать граждан за оскорбление мэров, губернаторов и силовиков.

«Дождь» также утверждает, что не будут привлекать к ответственности тех, кто высказывается против президента РФ Владимира Путина.

Закон, вводивший административное наказание за оскорбление власти и госсимволов, вступил в силу в конце марта нынешнего года. Он предусматривает штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.