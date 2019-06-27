Меркель снова затрясло на встрече с президентом Германии

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает русская служба «Би-Би-Си». На опубликованном видео видно, что во время речи Штайнмайера Меркель сильно застряло, в частности, у нее очень сильно дрожали руки.

Напомним, ранее Меркель стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда она объяснила свое состояние сильной жарой в Берлине.