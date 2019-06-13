Глава британского МВД подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Суд 14 июня рассмотрит подписанный главой британского МВД запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как передает The Guardian, глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал официальный запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. При этом отмечается, что окончательное решение о передаче Ассанжа остается за судом.

«Есть запрос на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов, который суд будет рассматривать завтра. Вчера я подписал запрос на экстрадицию и заверил его», — заявил Джавид.

Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован британскими властями в апреле текущего года после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

В случае экстрадиции в США ему грозит пожизненный срок за шпионаж и разглашение гостайны: в 2010 году он опубликовал сотни тысяч секретных документов, имевших отношение к войне в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.