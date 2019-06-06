"Вежливые люди" возродят СССР?

Строительство новой столицы государства, переименование ее в честь себя, новый алфавит — это «достижения» Нурсултана Назарбаева по итогам царствования в Казахстане. Переплюнул Петра Первого, чего уж там. «А чем ты запомнишься?» — возможно, задается вопросом Владимир Путин. Собиранием земель? Но осколков империи вроде Абхазии и окрестностей Донецка с неопределенным статусом для этого маловато будет. Риторика главы России в отношении Украины («Мы один народ») и конфуз с Белоруссией (па-де-де с послом Бабичем, которого Лукашенко обвинял в том, что тот ведет себя как присланный Путиным губернатор), говорит о том, что у Кремля вполне может быть план «Б». Как это было с Крымом, только куда серьезнее.

История с «возрождением СССР» довольно опасна, но на нее есть запрос определенной (и немаленькой) части общества как в России, так и в бывших республиках. Вот и министр культуры Мединский на днях на премьере фильма «Донбасс. Окраина» заявил, что «украинцы — это наши люди, у нас общая земля и общее будущее».

«Имперскость» России не уменьшается, хотя не очень понятно, зачем это россиянам: тот же опыт с Крымом показывает, что в присоединяемые сомнительным образом земли приходится неслабо вкладывать денег, а санкции при этом не дают привлекать хорошие частные инвестиции. Но, несмотря на это, в России упорно продолжают намекать на то, что не прочь продолжить наращивать свою территорию, пусть даже в ущерб экономическому росту. Не говоря уже о новой крови, которая неизбежно в таких историей проливается.

«Возрождение СССР», как любое объединение и присоединение, должно быть добровольным. Нужен консенсус власти и общества по этому вопросу, скажем, в той же Белоруссии. Консенсуса этого там нет: республика хоть и смахивает на СССР, сохранению суверенитета уделяет большое внимание. Александр Лукашенко, бесспорно, готов (был) развивать Союзное государство, но исключительно на паритетных началах, а не в ранге брата нашего меньшего.

Союзное государство давало президенту Белоруссии повышение статуса, но посол Бабич (наделявшийся к тому же Москвой особыми полномочиями) дал понять, что Кремль хочет объединения с понижением статуса и самой Белоруссии, и, как следствие, ее президента. А отдавать власть Лукашенко, разумеется, не жаждет и, наверное, теперь испытывает чувство глубокого удовлетворения от того, что уже четверть века занимается идеологизацией общества, которая включает себя пиетет в отношении белорусской государственности. «Основы идеологии белорусского государства» — курс, который проходят студенты вне зависимости от специальности. Уехать на заработки в Польшу или Россию не зазорно (хотя и не одобряется), но усомниться в том, что Беларусь должна быть отдельным от России государством — страшная крамола за гранью фола.

С Украиной еще сложнее. За разговорами о том, что «мы один народ», многие украинцы видят исключительно желание нагнуть и поглотить. Особенно на фоне отъема Крыма и войны в Донбассе. И дело тут не только в территории, но и в менталитете. Как в Белоруссии моментально согласились бы «на СССР», так и на Украине всерьез призадумались бы, если бы президентом этого условного СССР мог стать соответственно Лукашенко или Зеленский. Но в Кремле вряд ли рассматривают варианты, при которых общим царем остается не Путин: таким сценарием вписать себя выгравированными буквами в историю не получится. Скорее будет выглядеть как фиаско.

Так что вопрос, надо ли возрождать общее государство, заключается только в том, кто этим государством будет управлять и куда оно будет идти. А так-то ни в Белоруссии, ни на Украине очень даже не прочь превратиться из покупателей энергоносителей в продавцов. Если же развивать тему «одного народа», то можно договориться и до того, что «все люди — братья», однако Россия вряд ли поддержит идею создания мирового правительства.

И еще важный момент. Если Россия действительно стоит перед дилеммой, аннексировать ли соседние государства или оставаться с ними в союзнических отношениях, надо понимать, что это абсолютно разные задачи. Противоположные. Бабичи не способствуют тому, чтобы у России сохранялись и тем более появлялись новые союзники. Чем агрессивнее будут цели во внешней политике, тем более изолированной будет наша страна.

Наконец, когда создаешь для своей пропаганды мантры типа «Украиной управляют США», очень важно не уверовать в них самим создателям. Не исключено, Бабич и появился в Минске с «особыми полномочиями», чтобы попробовать поуправлять Белоруссией так же, как в фантазиях Москвы Вашингтон управляет Киевом. Но не вышло. Пока.