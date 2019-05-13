Совещание в Казани: какие документы сотрудники президента Татарстана могли уничтожить перед визитом Путина

Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу второй раз в текущем году инспектируют Татарстан. Вопросов к местным предприятиям ВПК накопилось множество: один из главных, почему сорван гособоронзаказ на производство тяжелого беспилотника «Альтаир», остро необходимого нашим вооруженным силам, выполняющих боевые задачи в Сирии. Одновременно претензии могут быть предъявлены главе республики Рустаму Минниханову, чей бывший советник гражданин Кипра Рустэм Магдеев при поддержке казанских правоохранителей участвовал в рейдерском захвате опытно-конструкторского бюро имени М. П. Симонова. По крайней мере, так утверждают и руководители, и рядовые сотрудники бюро.

Политологи сразу обратили внимание на важную деталь. Обычно Путин посещает регион в лучшем случае раз в год. Санкт-Петербург и Сочи, по понятным причинам, исключение. Однако президент был в Татарстане не далее, как в минувшем феврале, на заседании Госсовета. В этот раз, по данным татарстанского издания «БИЗНЕС Online», в Казани Путину доложат о ходе работ по беспилотной программе «Альтиус» (речь идет о тяжелом беспилотнике «Альтаир»), по вертолету Ми-38. Кроме того, президент может посетить Казанский авиазавод.

В Казани назначено новое совещание по ВПК. Значит, для нового визита созрели серьезные причины, вызванные некой экстраординарной ситуацией. Примечательно, что чуть ранее 19 апреля 2019 года республику посетил заместитель МО Алексей Криворучко, курирующий в министерстве военно-промышленный комплекс. Этот тот самый Криворучко, который в конце прошлого года сообщил о передаче научно-технического задела по проекту «Альтиус» от ОКБ имени М. П. Симонова к обособленному подразделению Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), также расположенному в Казани. Телеграм-канал 338 обратил внимание на то, что Криворучко — давний деловой знакомый Рустэма Магдеева.

Рустэм Магдеев // фото: скриншот сайта biography.t30p.ru

Передача проекта от ОКБ к УЗГА объяснялась значительным отставанием отечественной беспилотной программы от её американских и израильских аналогов. Возможно поэтому проект взяли на особый контроль и президент, и министерство обороны. Кроме того, другим обстоятельством для смены подрядчика стали проблемы генерального директора и главного конструктора ОКБ имени М. П. Симонова, которое в 2011 году выиграло конкурс на производство беспилотного летательного аппарата длительной продолжительности полёта — в апреле 2018 года Александр Гомзин был арестован, ему предъявлены обвинения в совершении ряда тяжких экономических преступлений. Но неожиданно для всех, 18 мая 2018 года, гендиректору изменили меру пресечения на подписку о невыезде. По словам адвоката Валерия Бараковского произошло это благодаря предоставлению органам предварительного следствия документов, прямо опровергающих фабулу обвинения.

После этого несколько высокопоставленных силовиков, имевших непосредственное отношение к возбуждению уголовного дела (бывшие руководитель Следственного комитета по республике Татарстан Павел Николаев и заместитель начальника республиканского управления ФСБ Олег Назаров, который в настоящее время занимает должность помощника Рустама Минниханова) покинули свои кресла. Материалы уголовного дела, согласно решению руководства Следственного Комитета, передали в Главное следственное управление Следственного комитета с дислокацией в Нижнем Новгороде — очевидно, к деятельности татарских правоохранителей возникли обоснованные претензии в части их беспристрастности и профессиональной компетентности.

На сегодняшний день перед Рустамом Миннихановым стоит нешуточная задача — ведь при установлении истинных причин срыва государственного оборонного заказа, ему будет задан вопрос о том, какую роль в этой истории сыграл его бывший советник и ближайший соратник Рустэм Магдеев, благодаря которому, в частности, блокирующий пакет акций НПО ОКБ имени М. П. Симонова, ранее принадлежавший государству, был практически за бесценок приватизирован, и впоследствии продан более чем за $15 млн структурам известного банкира Виктора Григорьева, контролирующего тот самый УЗГА.

Судя по всему, УЗГА не справилось с ответственным заданием по поднятию тяжёлого беспилотного летательного аппарата в воздух. При этом первый полет планировался на май-июнь. Об этом рапортовал в декабре 2018 года замминистра Алексей Криворучко. Теперь вместо испытаний ожидается «разбор полетов» от Путина.

Впрочем, то, что произойдет именно так, ни для кого «секретом полишинеля» не стало. Экспертиза УЗГА в области БПЛА известна: завод собирает беспилотники по израильской лицензии. Но отверточное производство и разработка принципиально нового аппарата для нужд армии — это совершенно разные вещи, поэтому первое что сделал УЗГА после получения проекта беспилотника — это пригласил на работу инженеров ОКБ им. Симонова. Но и это не помогло (или не все инженеры перешли). Никому ведь в голову не пришло отдать, например, проект Aurus заводу «Соллерс», собирающему SsangYong. А в Татарстане, получается, сделали именно это, только в отношении стратегически важного БПЛА.

О попытках Рустэма Магдеева саботировать выполнение государственного оборонного заказа Александр Гомзин сообщал еще в январе 2018 года в письме в ФСБ и администрацию президента РФ. После его ареста трудовой коллектив ОКБ имени М.П. Симонова также обращался с открытым посланием к Владимиру Путину. Гомзин писал, что Магдеев в 2015 году пытался вымогать у него $5 млн, судя по всему, под предлогом покровительства и лоббирования деятельности ОКБ им. Симонова на высшем государственном уровне.

В декабре 2017 года Гомзину якобы было предложено добровольно освободить должность генерального директора, провести дополнительную эмиссию акций ОКБ. В обмен ему обещали прекратить «преследование», которое осуществляли правоохранительные органы РТ.

Магдеев влиятельный человек в республике. По данным СМИ он является доверенным лицом Радика Юсупова, лидера так называемой севастопольской ОПГ, известного по прозвищу «Дракон».

До середины сентября 2013 года блокирующий пакет акций ОКБ принадлежал государству в лице Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана. Однако по каким-то причинам республика решила выйти из состава акционеров этого важного оборонного предприятия. Блокирующий пакет акций выставили на аукцион и продали за 35,3 млн рублей (хотя изначально ценные бумаги оценивались в 20 раз дороже). Покупателем стало некое АО «Сокол-Инвест». Спустя год АО «Сокол-Инвест» перепродало акции ОКБ им. Симонова только что зарегистрированной компании ООО «Фалькон Эйр» за 81 млн рублей. Средства на покупку компания заняла у ООО «Молл Эстейт». При этом, на момент заключения сделки генеральным директором ООО «Фалькон Эйр» и ООО «Молл Эстейт» был один и тот же человек — Рустем Сулейманов, а конечным бенефициаром обеих структур выступал Рустэм Магдеев.

От наших источников, близких к руководству республики, стало известно, что в преддверии визита президента России, сотрудники аппарата Рустама Минниханова могли уничтожить практически все документы, которые могли свидетельствовать о его связях с Рустэмом Магдеевым.

Какую же позицию теперь займёт президент республики Татарстан Рустам Минниханов — будет ли он защищать интересы своего соратника Рустэма Магдеева, или, наконец, скажет правду, почему был сорван гособоронзаказ?

Максим Рогозин