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Депутаты не дадут журналистам врать, а у коллег поищут умысел

Политика

фото: Антон Белицкий / Global Look Press
фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Как разнится отношение депутатов к путанице, вранью и правде, исходящим от самих депутатов и от кого-то еще

Депутаты Госдумы яростно обрушились на издание Ura.ru, журналисты которого просто делали свою работу и сообщили, что на заседании Госдумы обсуждалась инициатива о запрете на продажу автомобилей гражданам, не имеющим гаражи или парковочного места.

В материале речь шла именно об обсуждении инициативы — и несколько депутатов подтвердили журналистам, что они в курсе происходящего. Телеграм-канал «Депутатские будни» сам по себе также сообщил следующее: «На днях хотели запретить людям без гаража иметь автомобили, но нас стали проклинать и писать обидные слова. Зампред комитета по транспорту Виталий Ефимов приказал на все вопросы СМИ отвечать в духе "это всё слухи и такие предложения в Госдуме не обсуждались". Старовойтов (который на заседании идею поддержал и предложил строить больше парковок, чтобы воплотить ее в жизнь) тоже сразу дал заднюю. Сказал, что инициативу не поддерживает из-за российских реалий».

Слово «законопроект» не прозвучало нигде, однако некоторым парламентариям это не помешало возбудиться и пойти на прессу войной. Например, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предпринял попытку бороться против «фейковых новостей». «Давайте ужесточим наказание за подобные "утки", потому что через такие шутки происходит раскачивание общества», — заявил он. И тут же выступил с соответствующей законодательной инициативой. Предусматривающей штрафы и даже уголовную ответственность.

Владимир Жириновский призвал закрыть радиостанцию «Эхо Москвы», телеканал «Дождь» и портал Ura.ru — по мнению Жириновского, эти меры помогут навести порядок в России. А позже на тропу войны вышел один из старейших депутатов Николай Харитонов с предложением лишать аккредитации журналистов, «которые публикуют ложную информацию». Заодно от него досталось и коллегам-парламентариям: мол, делаете вбросы и даете журналюгам повод писать гадости. В общем, сами выступили с инициативой, сами потом все опровергли, а заодно придумали еще парочку карательных методов против прессы.

Другое дело, когда пришло время обсуждать антикоррупционный законопроект о наказании за ложные сведения об имуществе в декларациях – в рамках реализации рекомендаций Группы государств против коррупции (GRECO). Тут парламентарии в числе прочего высказали мнение, что наказание должно следовать только в том случае, если ложные сведения в декларацию попали без злого умысла, иначе можно обойтись всего лишь сложением мандата. Механизм установления умысла остался пока неясным.

Впрочем, парламентарии ли это были? Об «обсуждении» со ссылкой на «источники» в Госдуме написали «Известия» — ровно в тех самых формулировках, которые несколькими днями ранее использовало в своем материале о машинах и гаражах Ura.ru... А ранее, напомним, Минюст выступил с инициативой не наказывать чиновников за коррупционные преступления, если они были совершены, опять-таки, не со зла, а под влиянием «обстоятельств непреодолимой силы».

Теги: Госдума, Коррупция

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фото: Антон Белицкий / Global Look Press

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