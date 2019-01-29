Непреодолимая сила российской коррупции

Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI) за 2018 год. На этом хорошие новости заканчиваются. Потому что в данном индексе Россия потеряла три строчки, набрав 28 баллов (последние три года набирала по 29) из ста и заняла 138-е место из 180 возможных. И оказалась в славной компании из Папуа — Новой Гвинеи, Ливана, Ирана, Гвинеи и Мексики. Ну, может, еще кого обрадует, что США потеряли четыре балла — 71 вместо 75 — и впервые за долгие годы вылетели из двадцатки лидеров. И Бразилия показала самый низкий уровень ИВК за пять лет.

Но поскольку в международном антикоррупционном движении Transparency International работают люди неравнодушные, они предложили России ряд рекомендаций, следуя которым можно изменить ситуацию к лучшему. Они довольно просты:

дополнить антикоррупционное законодательство нормами, регулирующими лоббирование, раскрытие бенефициарных собственников активов и защиту заявителей о коррупции; ратифицировать Конвенцию Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию и принять соответствующие поправки в национальное законодательство;

исполнять обязательства в рамках международного антикоррупционного права;

повысить независимость избирательных комиссий, минимизировать влияние органов исполнительной власти на процесс их формирования;

разработать методические рекомендации и материалы для преподавателей университетов и учителей в школе, чтобы дать им применимые инструменты антикоррупционного образования;

не применять экономические, организационные, законодательные и информационные меры, ограничивающие гражданское общество и журналистов. Вместо этого — более активно и охотно реагировать на расследования журналистов и активистов, касающиеся публичных должностных лиц;

ограничить роль государства в тех сферах общественной жизни, которые могут развиваться сами;

открывать больше данных на всех уровнях.

Казалось бы, всё же просто. Но в это время в Минюсте РФ рекомендации ТИ, видимо, не прочитали, но времени тоже не теряли. В ведомстве предложили смягчить антикоррупционное законодательство — и даже разместили соответствующее уведомление на портале нормативно-правовых актов.

Документ, в котором прекрасно все, предусматривает «освобождение физического лица от ответственности, в случае если несоблюдение им ограничений и запретов... установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей».

— Господин чиновник, ну возьмите взятку!

— Нет!

— Ну пожалуйста!

— Что вы со мной делаете, это же просто непреодолимая сила!

— и такого человека нельзя считать виновным — невозможно ведь было отказаться от подношения, — так, что ли?

А страна меж тем плавно движется в Индексе восприятия коррупции в сторону Южного Судана, Сирии и Сомали. Есть ощущение, что кому-то из них скоро придется потесниться.