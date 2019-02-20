В ГД предложили лишать мандата за ложь в декларации о доходах

В Госдуме готовят законопроект, повышающий ответственность за указание заведомо ложных сведений в декларации о доходах.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в парламентских кругах. Уточняется, что новый законопроект повысит ответственность не только для депутатов, но и для сенаторов. По данным издания, документ предполагает досрочное лишение мандата депутата Госдумы в случае, если он указал в декларации о доходах заведомо недостоверную или неполную информацию.

«Кроме того, если парламентарий совершит покупки на сумму, превышающую его доход за три последних года, ему придется раскрыть дополнительные источники заработка», — отмечается в публикации.

Источники издания также добавляют, что законопроект разрабатывается в рамках реализации рекомендаций Группы государств против коррупции (GRECO).

Напомним, согласно действующим законам, ошибки и недостоверная информация в декларации о доходах карается предупреждением или освобождением от руководящей должности в Совете Федерации или Госдуме.