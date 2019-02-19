Жириновский призвал закрыть "Эхо Москвы" ради наступления порядка в России

Глава ЛДПР предложил внести коррективы в законодательство о СМИ, а также закрыть ряд оппозиционных изданий.

Слова политика приводит агентство «Москва». Такое заявление Жириновский сделал во время заседания нижней палаты парламента при обсуждении появления в СМИ информации о несуществующих законопроектах.

Лидер либерал-демократов потребовал лишить журналистов права не разглашать источники, из которых они получили информацию.

Также политик призвал закрыть радиостанцию «Эхо Москвы», телеканал «Дождь» и портал Ura.ru. По мнению Жириновского, эти меры помогут навести порядок в России.

При этом парламентарий отметил, что, кроме борьбы с оппозиционными СМИ, необходимо «прекратить клевету, ложь и очернение, которые звучат со многих федеральных каналов».