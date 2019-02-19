Жириновский призвал закрыть "Эхо Москвы" ради наступления порядка в России

Глава ЛДПР предложил внести коррективы в законодательство о СМИ, а также закрыть ряд оппозиционных изданий.
Слова политика приводит агентство «Москва». Такое заявление Жириновский сделал во время заседания нижней палаты парламента при обсуждении появления в СМИ информации о несуществующих законопроектах.
Лидер либерал-демократов потребовал лишить журналистов права не разглашать источники, из которых они получили информацию.
Также политик призвал закрыть радиостанцию «Эхо Москвы», телеканал «Дождь» и портал Ura.ru. По мнению Жириновского, эти меры помогут навести порядок в России.
При этом парламентарий отметил, что, кроме борьбы с оппозиционными СМИ, необходимо «прекратить клевету, ложь и очернение, которые звучат со многих федеральных каналов».