Представителя Ura.ru пригласили в Думу из-за "фейковой" новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить портал Ura.ru из-за новости об ограничении продажи машин в РФ.

16 февраля портал Ura.ru сообщил, что в Госдуме обсуждают идею о том, чтобы запретить гражданам покупать машины, если у них нет гаража или парковочного места. Депутат ГД, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков в разговоре с корреспондентом портала раскритиковал эту инициативу. Позднее Лысаков сказал ТАСС, что новость Ura.ru является фейком и что нет смысла комментировать подобные глупости. Глава комитета по транспорту Евгений Москвичев назвал фейком сообщение о соответствующем зконопроекте, хотя в материале Ura.ru речь не шла ни о каком законопроекте.

19 февраля Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике, а также комитету по безопасности и противодействию коррупции узнать, кто выступает учредителем портала Ura.ru.

«Пригласите [представителей портала] на заседание комитета, [спросите], почему распространяются данные фейки, кто за ними стоит, какой источник информации», – цитирует Володина ТАСС. «Мы говорим об ответственности», – добавил спикер Думы.