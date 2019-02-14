В Думу внесли законопроект о штрафах за оскорбления избирателей

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о штрафах для чиновников, оскорбивших избирателей.

Депутат от КПРФ Сергей Казанков сообщил, что законопроект предусматривает административное наказание за оскорбительное и неуважительное отношение к избирателям со стороны гражданских служащих.

Чиновников планируется штрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей за оскорбление граждан. «А в случае повторных правонарушений и за особо грубые реплики нужно дисквалифицировать в работе на срок до трех лет», – цитирует Казанкова «Парламентская газета».

Он подчеркнул, что инициатива не распространяется на журналистов и блогеров.

13 февраля группа депутатов внесла в Думу законопроект, предлагающий увеличить штраф для граждан за фейковые новости и оскорбление власти с 30-60 тысяч рублей до 100-200.

Ряд законопроектов об оскорблении власти и фейковых новостях в декабре прошлого года внес в Госдуму Андрей Клишас, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации. 24 января правительство РФ одобрило эти законопроекты.