СМИ сообщили об отправке из РФ в Венесуэлу самолета с золотом

СМИ сообщили о самолете Boeing 757, на котором из РФ в Венесуэлу, предположительно, отправили груз с золотом.

«Новая газета» пишет, что 29 января Boeing 757 вылетел из аэропорта Внуково и совершил посадку в Дубае, где его встретили инкассаторские броневики Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов. По данным газеты, из самолета выгрузили золото, а затем загрузили туда контейнеры с наличными долларами. После этого лайнер якобы отправился в Венесуэлу, совершив промежуточные посадки в марокканской Касабланке и в городе Эшпаргуш на территории островного государства Кабо-Верде.

Как пишет газета, в январе в хранилищах Центробанка РФ находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле. Предполагается, что это золото продали в ОАЭ, а вырученные деньги – около 1,2 миллиарда долларов – перевезли в Каракас.

Такую же операцию, уверены журналисты, на этом самолете уже проделывали 18 января. Этот Boeing 757 является единственным самолетом авиакомпании «Ерофей», зарегистрированной в Хабаровске и на 100% принадлежащей одному физическому лицу.

Газета также обратила внимание на то, что 30 января венесуэльский президент Николас Мадуро пообещал выделить миллиард евро на программу благоустройства страны с целью превратить ее в туристическую мекку Латинской Америки.

Между тем СМИ сообщили, что 31 января во Внуково прилетел пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines, который 28 января вылетел из Москвы в Каракас. Представители перевозчика тогда сказали журналистам, что лайнер сел в столице Венесуэлы без пассажиров.

По данным портала Flightradar, этот же самолет в декабре 2018 года дважды летал из Москвы в Венесуэлу. Даты полетов совпали с датами визита Николаса Мадуро в РФ.

Власти Венесуэлы и РФ отрицают, что Москва отправляет Каракасу деньги или солдат для помощи действующему режиму.

Напомним, что в Венесуэле проходят массовые акции протеста. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США и некоторые другие страны признали его лидером страны.

Часть золотого запаса Венесуэлы хранится в американских и европейских банках. США и Великобритания, по данным СМИ, предоставили Гуайдо право контролировать венесуэльские активы в их банках.