Сенатора Арашукова задержали в зале Совфеда по делу об убийстве

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета федерации по делу об убийстве.

Как передает «Интерфакс», утром 30 января члены Совфеда на закрытом заседании согласились на лишение неприкосновенности и арест Арашукова в связи с убийством, совершенным в 2010 году. Ранее сообщалось, что на заседании сенаторы планируют обсудить ряд организационных вопросов.

Ранее обвиняемые по делу о заказных убийствах в Черкесске в 2010 году заявили, что 32-летний Рауф Арашуков причастен к убийству активиста черкесского молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и к смерти советника экс-главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.

Рауф Арашуков работал в структурах «Газпрома» в Ставрополе и Карачаево-Черкесии, а в 2016 году стал членом Совфеда.