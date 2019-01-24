Януковича признали виновным в госизмене и пособничестве войне

Оболонский суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене.

Об этом в четверг, 24 января, сообщает ТАСС из зала суда, где началось оглашение приговора Януковичу. «Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав свидетелей и исследовав данные экспертов, документы и вещественные доказательства, обоснования обвинения и защиты считает, что вина обвиняемого в части 1 статьи 111, части 5 стати 27, части 2 стати 437 Уголовного кодекса Украины в полной мере доказана допустимыми доказательствами», — цитирует агентство судью.

Напомним, против Януковича возбуждено дело о госизмене. В рамках дела против него выдвинуты три обвинения — государственная измена, пособничество в ведении агрессивной войны, пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.