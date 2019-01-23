Законопроект о защите рунета получил одобрение депутатов

Комитет ГД по безопасности одобрил законопроект о защите российского сегмента интернета.

Как передает «Интерфакс», комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ. Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат ГД Андрей Луговой.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

Авторы инициативы предложили сократить число данных, которыми обмениваются россияне и которые передаются за рубеж. Предлагается также обязать операторов связи обеспечить возможность централизованного управления трафиком в случае угроз для рунета.

Законопроект предусматривает возможность установки на сетях связи технических средств, которые бы определяли источник передаваемого трафика. «Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет», – говорится в документе.