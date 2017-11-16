Как главы Хакасии и Кузбасса из-за отшельницы поссорились

Между губернаторами Хакасии и Кузбасса возникла напряженность из-за отшельницы. Sobesednik.ru разбирался в конфликте.

Камнем преткновения стала таежная отшельница Агафья Лыкова, на которую глава Хакасии Виктор Зимин внезапно обрушился с критикой. В ходе выступления прилетело и Аману Тулееву, главе Кузбасса.



Началось все вообще издалека в буквальном смысле слова: некий житель Кировской области обратился к г-ну Зимину с просьбой помочь добраться до избушки отшельницы, дабы там принять старообрядчество. На что губернатор вполне закономерно взбесился, и мы его понимаем. Если ты такой весь верующий, бери палку, компас, сухари и топай сам: паломничество – дело серьезное. Кстати, в тайге можно по мху ориентироваться и питаться им одновременно.



Но это наше мнение, а у Зимина оказался хозяйственный подход: если помогать каждому паломнику, никаких бюджетов не хватит. И вот тут он вспомнил, что Лыкова, помимо прочего, «требует от чиновников внимания и миллионных вложений». И запретил соседу, губернатору Кузбасса Тулееву, и его подчиненным навещать давнюю подругу (Аман Тулеев дружит с отшельницей уже 20 лет и поддерживает ее морально и материально) и подшефную. То есть пошел на открытую конфронтацию. Хотя, казалось бы, какое его дело – бюджеты-то не его, в отличие от Лыковой, проживающей в его регионе.



Дошло до угроз: г-н Зимин заявил буквально следующее: «Еще раз борт придет оттуда [из Кемеровской области], вы нарушили законы страны, не имеете права туда ни садиться, ни прилетать». Интересно, сбивать будет? Саму отшельницу губернатор тоже не забыл. «Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания, – продолжил Зимин. – Бесплатные. Снабжение, полеты, связь, авиация».



Отметим, что губернатор Хакасии г-н Зимин – это тот самый человек, что недавно посоветовал жителям своего региона, балансирующим на грани выживания, искать пропитания в лесу, собирать ягоды и варить тушенку на продажу. А не ждать помощи от властей. Отметим также, что той же г-же Лыковой даже в лес ходить не надо за ягодами и тушенкой – он у нее прямо за порогом. А тем не менее в старушку, по его же словам, требуется вкладывать миллионы. Не важно, что соседские.



Еще отметим, что Хакасия является регионом-банкротом и просит у Москвы 28 млрд рублей. Что отвечает столица, доподлинно неизвестно, возможно, тоже шлет в лес. Но при этом известно, что сам г-н Зимин неплохо зарабатывает: его доход в 2016-м превысил 6 млн рублей. И при таких исходниках, предлагая населению заниматься охотой и собирательством, можно в итоге получить сообщество последователей Робин Гуда. Но это будет еще одной проблемой Хакасии.



А в администрации Тулеева на нападки соседей откликнулись миролюбиво. «Нельзя запретить дружить», – заявили там.