Зачем Пентагону наши биоматериалы?

Некоторые эксперты-конспирологи уверены: США готовят против РФ генетическое оружие. Так ли это, выяснял Sobesednik.ru.

Тревогу, можно сказать, объявил Владимир Путин: на заседании Совета по правам человека он заявил, что иностранцы собирают биологический материал жителей нашей страны.

«Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», – сообщил президент, чем дал почву для бурных обсуждений. В спорном вопросе разбирался «Собеседник».

Кто и как собирает

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил: глава государства получил информацию о сборе биоматериалов россиян от спецслужб. Но секретной разведывательной работы для того, чтобы это выяснить, как оказалось, не требуется. Достаточно зайти на американский интернет-ресурс Federal Business Opportunity. Это аналог российского сайта госзакупок. Согласно опубликованному на нем в июле контракту, военно-воздушное ведомство США вполне официально объявило о закупке образцов тканей россиян европеоидной расы.

Поставщик рибонуклеиновых кислот и синовиальной оболочки обязан собрать информацию о доноре, в том числе его пол, возраст, национальность, рост и вес. Важны также стаж курения и отсутствие серьезных заболеваний: гепатитов B и С, сифилиса и ВИЧ.

Забор синовиальной жидкости – довольно сложная и болезненная для донора процедура. Пункционную иглу вводят в полость коленного сустава. При этом сустав обматывают эластичным бинтом, чтобы выдавить из него возможно больше жидкости в контейнер. Это может быть опасно, так как синовиальная оболочка – нежная ткань, которая будет долго восстанавливаться после повреждения и может стать причиной патологических процессов.

Замороженные образцы должны быть доставлены на военную базу в Леклэнде (Техас). Результаты тендера пока не подведены. Для того чтобы выяснить, кто претендует на госконтракт, корреспондент «Собеседника» зарегистрировался на сайте Federal Business Opportunity и получил доступ к контактам своих «конкурентов».

Одна из компаний, заинтересовавшаяся российскими биоматериалами – Cheryl Moore Enterprises из городка Понтиак в штате Мичиган. На звонок «Собеседника» в офисе фирмы не ответили. Судя по общедоступной информации коммерческих лиц США, это посредническая контора, имеющая в штате всего 5 сотрудников. Если выражаться по-русски – «Рога и копыта».

Другой претендент на сбор российских биоматериалов – Proteogenex Inc. На сайте компании сообщается, что она является «инновационным поставщиком биологических образцов и клинической информации». Команда ProteoGenex состоит из 35 сотрудников, в том числе 30 молекулярных биологов, клеточных биологов и биохимиков. Располагается фирма в Лос-Анджелесе, но имеет деловых партнеров и в других странах, в том числе и в России.

В компании нас заверили, что все доноры подписывают согласие, в котором четко излагаются намерения по использованию образцов. При этом они анонимизированы.

Для чего американцам биоматериалы

Напрямую о разработке вероятным противником генетического оружия говорит полюбившийся федеральным телеканалам спикер Игорь Никулин. Согласно его автобиографии, он работал во ВНИИ прикладной микробиологии, а также сотрудничал в качестве эксперта с ООН.

– Никаких сомнений быть не может: разрабатываются вирусы. Разработки идут последние 30 лет, на это потрачены миллиарды долларов. И то, что мин-обороны США так демонстративно закупает образцы тканей россиян сейчас, говорит о том, что они близки к завершению работ. Пентагон предупреждает: у него есть для нас дубина, – сказал Никулин «Собеседнику».

Это уже не первый случай сбора биоматериалов россиян иностранными компаниями. НИИ Норвегии проводил исследование образцов слюны мурманских водителей, а в Самарской области одна из зарубежных некоммерческих организаций проводила исследование воздействия различных веществ на здоровье мужчин. Для этого, по данным телеканала «Россия 24», было собрано 20 тыс. проб крови. Сами компании объясняют сбор биоматериалов исключительно медицинским интересом, а многие авторитетные ученые заявляют об отсутствии даже теоретической возможности создать оружие, способное поражать отдельные этносы.

Чтобы у американских летчиков не ломались кости (версия Пентагона),

почему-то нужны русские биоматериалы // Фото: Shutterstock

– Чудесный вирус, который убьет вас, а тещу оставит нетронутой, изобрести невозможно. Этнического оружия не может быть в принципе. Только если против очень маленького этноса, который последнюю тысячу лет ни с кем не смешивался. Эту историю раздувают злокозненные люди и мерзавцы, которые руководствуются либо политическими, либо своими финансовыми интересами, – уверен молекулярный биолог, эксперт Михаил Гельфанд.

В беседе с «Собеседником» он предположил, что США могут собирать биоматериал эмигрировавших россиян и на своей территории – никакой необходимости делать это непосредственно в России у американских ученых нет.

В Пентагоне заявляют, что не занимаются разработкой генетического оружия – это запрещено международными договорами. Выбор россиян для сбора не был преднамеренным, а работы связаны с изучением опорно-двигательного аппарата, сообщил представитель ВВС США Бо Дауни. По его словам, исследование проводится в два этапа. На первом в число доноров россияне попали случайно, поэтому для последующего выявления связанных с травмами биомаркеров потребовались образцы именно российского происхождения. Верить ли этим заявлениям? Как знать…

Некоторые ученые полагают, что если нельзя создать вирусы, действующие на людей избирательно, то можно добиться, чтобы представители определенного этноса переносили обычные болезни тяжелее, вплоть до летального исхода.

Ответные меры

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил ввести контроль за деятельностью иностранных компаний, занимающихся клиническими исследованиями в РФ. В Совете Федерации уже отрапортовали о готовности разработать законопроект, который бы приравнивал образцы биологических материалов граждан РФ к их персональным данным. И соответственно ввести их аналогичную защиту на законодательном уровне.

– Я не утверждаю, что речь идет непосредственно о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии, несомненно, разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость, – рассуждает сенатор Франц Клинцевич.

Парламентарий Онищенко уже нашел одного конкретного «врага», которого могут коснуться ограничения, – зарегистрированную за границей медицинскую компанию «Инвитро». Впрочем, крупнейшая в нашей стране частная лаборатория заверила: биоматериалы россиян за рубеж не вывозит.

«Все персональные данные клиентов надежно защищены, хранятся строго на серверах, находящихся в пределах Российской Федерации, и не передаются третьим сторонам ни при каких обстоятельствах. Весь биоматериал доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах страны», – говорится в сообщении пресс-службы «Инвитро».

Если запретительные меры все же пустят в ход, то насколько они будут эффективными? 10 лет назад Федеральная таможенная служба по приказу Путина приостановила отправку за пределы страны медицинских биологических образцов человека: крови, волос, костного мозга, спермы и т.п. Но разработку «генно-биологического оружия» против населения РФ это, если верить конспирологам, не остановило.

Если уж готовиться к биовойне, то симметричными научными мерами. Бюджетное же финансирование науки в России в последние годы сокращается. А по доле ВВП затраты на исследования в России в три раза уступают разработкам США.