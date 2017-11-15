В центре внимания
Card image cap

Земельный передел назревает из-за "бани Золотова" на Валдае

Дмитрий Быков: Кирилл Серебренников – гений, но в чем?..

Зачем Пентагону наши биоматериалы?


Новости дня

15 ноября, среда

[14:58]Сбившая насмерть ребенка в Балашихе женщина просит об условном сроке
[14:43]В Башкирии женщина погибла в жутком ДТП
[14:15]Дмитрий Песков прокомментировал использование МО скриншота из игры
[13:36]Евгений Пригожин заявил, что не в курсе деятельности ЧВК Вагнера
[12:24]Игорь Сечин во второй раз проигнорировал суд над Алексеем Улюкаевым
[12:03]Дмитрий Дюжев считает россиян достойными только "бездарных сериалов"
[11:53]В ДТП с участием "Газели" и "КамАЗа" под Ростовом погибли пять человек
[11:51]Ресторатор Пригожин сделал главой своей фирмы воевавшего в Сирии Уткина
[11:11]В ГД усомнились в возможности сделать SIM-карту аналогом паспорта
[10:42]Пострадавшую в авиакатастрофе под Хабаровском девочку госпитализируют
[10:18]Военные Зимбабве выступили против "преступников" из окружения президента
[09:04]У сигаретных пачек в России изменится дизайн
[08:29]В башнях для охлаждения воздуха в Диснейленде была бактерия легионеллеза
[08:18]В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет
[07:58]ВТБ24 уволил Михаила Задорнова с поста президента банка

14 ноября, вторник

[18:02]Совфед пообещал решить проблемы семьи в проекте "Десятилетие детства"
[17:19]Под Тверью завели уголовное дело на обстрелявших полицейское авто
[16:56]Телефонный терроризм могут перевести в статус особо тяжкого преступления
[16:34]СК под Псковом проверит убийство прибывших на вызов двоих полицейских
[16:05]Полонский предложил снести тюрьмы из-за переживаемых осужденными ужасов
[15:47]ФСБ задержала 69 членов экстремистской организации в Москве
[15:17]Бабушка Михаила Саакашвили скончалась на 86-м году жизни
[15:01]Минобороны РФ подделало фото из Сирии для доказательства связи США с ИГ
[14:56]Экс-губернатор Никита Белых женился в "Матросской тишине"
[14:26]Минобороны РФ заявило о сотрудничестве США с боевиками ИГ в Сирии
[14:24]Врачи в Великом Новгороде массово увольняются из-за низких зарплат
[14:02]Похитившему 100 шоколадок под Брянском грозит до двух лет тюрьмы
[13:54]Композитор и оператор "Нелюбви" получили премии Европейской киноакадемии
[13:44]СМИ назвали имя нового главного онколога Минздрава
[13:28]В Королеве завели дело из-за найденного тела загрызенной псами женщины
[13:10]Признанные иноагентами иностранные СМИ обяжут маркировать продукцию
[13:00]В ГД законодательно уравняют зарплаты и премии для мужчин и женщин
[12:29]Цены на бензин в РФ побили рекорды из-за сбоя установки "Газпрома"
[12:26]Роналду может покинуть "Реал" в 2018 году из-за ссоры с руководством
[12:04]МЧС призвало москвичей оставаться дома из-за гололедицы и осадков
[11:46]Минздрав собирается ликвидировать туберкулез к 2030 году
[11:34]Под Москвой ищут подбросившего труп в больницу водителя Porsche
[11:08]В Москве 14 ноября может выпасть до 25% месячной нормы осадков
[11:02]Кровля пристройки к общежитию горит на площади 200 кв. м в Сочи
[10:56]В Чечне задержали мужчину, отправившего террористам в Сирии 1 млн
Звуки музыки. Где слушать музыку после введения ограничений в "ВК"?
10 рецептов ванн с лекарственными травами для похудения
Огород на подоконнике: выбираем сорта для выращивания дома зимой
Ваше здоровье. Как проверить себя на рак – шаг за шагом
Откуда берется кешбэк и что такое карты рассрочки: все о новых схемах банков
Шесть натуральных рецептов против перхоти
Пять осенних неприятностей с внешностью – и пять способов от них избавиться
Четыре мифа о гриппе и ОРВИ, которые могут навредить вашему здоровью
Важнейшее из искусств. Лучшие фильмы о революциях и восстаниях
5 необходимых действий после выплаты ипотеки

Зачем Пентагону наши биоматериалы?

Политика
«Собеседник» №43-2017

normal

Забор образцов – очень болезненная процедура // Фото: Shutterstock

Некоторые эксперты-конспирологи уверены: США готовят против РФ генетическое оружие. Так ли это, выяснял Sobesednik.ru.

Тревогу, можно сказать, объявил Владимир Путин: на заседании Совета по правам человека он заявил, что иностранцы собирают биологический материал жителей нашей страны. 

«Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», – сообщил президент, чем дал почву для бурных обсуждений. В спорном вопросе разбирался «Собеседник».

Кто и как собирает

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил: глава государства получил информацию о сборе биоматериалов россиян от спецслужб. Но секретной разведывательной работы для того, чтобы это выяснить, как оказалось, не требуется. Достаточно зайти на американский интернет-ресурс Federal Business Opportunity. Это аналог российского сайта госзакупок. Согласно опубликованному на нем в июле контракту, военно-воздушное ведомство США вполне официально объявило о закупке образцов тканей россиян европеоидной расы.

Поставщик рибонуклеиновых кислот и синовиальной оболочки обязан собрать информацию о доноре, в том числе его пол, возраст, национальность, рост и вес. Важны также стаж курения и отсутствие серьезных заболеваний: гепатитов B и С, сифилиса и ВИЧ.

Забор синовиальной жидкости – довольно сложная и болезненная для донора процедура. Пункционную иглу вводят в полость коленного сустава. При этом сустав обматывают эластичным бинтом, чтобы выдавить из него возможно больше жидкости в контейнер. Это может быть опасно, так как синовиальная оболочка – нежная ткань, которая будет долго восстанавливаться после повреждения и может стать причиной патологических процессов.

Замороженные образцы должны быть доставлены на военную базу в Леклэнде (Техас). Результаты тендера пока не подведены. Для того чтобы выяснить, кто претендует на госконтракт, корреспондент «Собеседника» зарегистрировался на сайте Federal Business Opportunity и получил доступ к контактам своих «конкурентов».

Одна из компаний, заинтересовавшаяся российскими биоматериалами – Cheryl Moore Enterprises из городка Понтиак в штате Мичиган. На звонок «Собеседника» в офисе фирмы не ответили. Судя по общедоступной информации коммерческих лиц США, это посредническая контора, имеющая в штате всего 5 сотрудников. Если выражаться по-русски – «Рога и копыта».

Другой претендент на сбор российских биоматериалов – Proteogenex Inc. На сайте компании сообщается, что она является «инновационным поставщиком биологических образцов и клинической информации». Команда ProteoGenex состоит из 35 сотрудников, в том числе 30 молекулярных биологов, клеточных биологов и биохимиков. Располагается фирма в Лос-Анджелесе, но имеет деловых партнеров и в других странах, в том числе и в России.

В компании нас заверили, что все доноры подписывают согласие, в котором четко излагаются намерения по использованию образцов. При этом они анонимизированы.

Для чего американцам биоматериалы

Напрямую о разработке вероятным противником генетического оружия говорит полюбившийся федеральным телеканалам спикер Игорь Никулин. Согласно его автобиографии, он работал во ВНИИ прикладной микробиологии, а также сотрудничал в качестве эксперта с ООН.

– Никаких сомнений быть не может: разрабатываются вирусы. Разработки идут последние 30 лет, на это потрачены миллиарды долларов. И то, что мин-обороны США так демонстративно закупает образцы тканей россиян сейчас, говорит о том, что они близки к завершению работ. Пентагон предупреждает: у него есть для нас дубина, – сказал Никулин «Собеседнику».

Это уже не первый случай сбора биоматериалов россиян иностранными компаниями. НИИ Норвегии проводил исследование образцов слюны мурманских водителей, а в Самарской области одна из зарубежных некоммерческих организаций проводила исследование воздействия различных веществ на здоровье мужчин. Для этого, по данным телеканала «Россия 24», было собрано 20 тыс. проб крови. Сами компании объясняют сбор биоматериалов исключительно медицинским интересом, а многие авторитетные ученые заявляют об отсутствии даже теоретической возможности создать оружие, способное поражать отдельные этносы.

Чтобы у американских летчиков не ломались кости (версия Пентагона), почему-то нужны русские биоматериалы
Чтобы у американских летчиков не ломались кости (версия Пентагона),
почему-то нужны русские биоматериалы // Фото: Shutterstock

– Чудесный вирус, который убьет вас, а тещу оставит нетронутой, изобрести невозможно. Этнического оружия не может быть в принципе. Только если против очень маленького этноса, который последнюю тысячу лет ни с кем не смешивался. Эту историю раздувают злокозненные люди и мерзавцы, которые руководствуются либо политическими, либо своими финансовыми интересами, – уверен молекулярный биолог, эксперт Михаил Гельфанд.

В беседе с «Собеседником» он предположил, что США могут собирать биоматериал эмигрировавших россиян и на своей территории – никакой необходимости делать это непосредственно в России у американских ученых нет.

В Пентагоне заявляют, что не занимаются разработкой генетического оружия – это запрещено международными договорами. Выбор россиян для сбора не был преднамеренным, а работы связаны с изучением опорно-двигательного аппарата, сообщил представитель ВВС США Бо Дауни. По его словам, исследование проводится в два этапа. На первом в число доноров россияне попали случайно, поэтому для последующего выявления связанных с травмами биомаркеров потребовались образцы именно российского происхождения. Верить ли этим заявлениям? Как знать… 

Некоторые ученые полагают, что если нельзя создать вирусы, действующие на людей избирательно, то можно добиться, чтобы представители определенного этноса переносили обычные болезни тяжелее, вплоть до летального исхода.

Ответные меры

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил ввести контроль за деятельностью иностранных компаний, занимающихся клиническими исследованиями в РФ. В Совете Федерации уже отрапортовали о готовности разработать законопроект, который бы приравнивал образцы биологических материалов граждан РФ к их персональным данным. И соответственно ввести их аналогичную защиту на законодательном уровне.

– Я не утверждаю, что речь идет непосредственно о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии, несомненно, разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость, – рассуждает сенатор Франц Клинцевич.

Парламентарий Онищенко уже нашел одного конкретного «врага», которого могут коснуться ограничения, – зарегистрированную за границей медицинскую компанию «Инвитро». Впрочем, крупнейшая в нашей стране частная лаборатория заверила: биоматериалы россиян за рубеж не вывозит.

 «Все персональные данные клиентов надежно защищены, хранятся строго на серверах, находящихся в пределах Российской Федерации, и не передаются третьим сторонам ни при каких обстоятельствах. Весь биоматериал доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах страны», – говорится в сообщении пресс-службы «Инвитро».

Если запретительные меры все же пустят в ход, то насколько они будут эффективными? 10 лет назад Федеральная таможенная служба по приказу Путина приостановила отправку за пределы страны медицинских биологических образцов человека: крови, волос, костного мозга, спермы и т.п. Но разработку «генно-биологического оружия» против населения РФ это, если верить конспирологам, не остановило.

Если уж готовиться к биовойне, то симметричными научными мерами. Бюджетное же финансирование науки в России в последние годы сокращается. А по доле ВВП затраты на исследования в России в три раза уступают разработкам США.

Теги: Путин, Госдума, Песков

поделиться:



Политика
Крыша протекла. На "реновацию" здания Госдумы потратят 57 млн
Дмитрий Песков прокомментировал использование МО скриншота из игры
Как на самом деле живут "бедствующие" чиновники Омска
Военные Зимбабве выступили против "преступников" из окружения президента
Общество
Почему священникам в России доверяют больше, чем полицейским
Сбившая насмерть ребенка в Балашихе женщина просит об условном сроке
Евгений Пригожин заявил, что не в курсе деятельности ЧВК Вагнера
Игорь Сечин во второй раз проигнорировал суд над Алексеем Улюкаевым
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Мы живем не при рейхстаге, мы живем не при вожде – мы давно уже в «Аншлаге». Потому что он везде

Avatar

Осокин
Михаил

телеведущий

Все смешалось: чиновники и священники бросились отмечать юбилей революции, а коммунисты будто поменялись с банкирами местами

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Если деятели культуры окончательно разочаруются в государстве и справедливой власти, мало никому не покажется


Культура и ТВ
"Мы – цыгане" в 2222 раз
Дмитрий Дюжев считает россиян достойными только "бездарных сериалов"
День в истории с Борисом Бурдой. Кто понюхивал, кто покуривал
Перед смертью Михаил Задорнов "помирился" с церковью
Шоу-бизнес
Дмитрий Брекоткин боится стоматологов до дрожи в коленях
Любовь на съемках: как служебные романы звезд перерастают в браки
Примадонна устроила модную перезагрузку
Отец Леонида Агутина: Сын завидует, что у меня – отличная женщина!

Здоровье
Болезни сердца: как выявить и как излечиться
В башнях для охлаждения воздуха в Диснейленде была бактерия легионеллеза
Минздрав собирается ликвидировать туберкулез к 2030 году
"Оденься в красное"
Туризм
Место смерти изменить нельзя. Как выглядит Бутовский полигон сегодня
Россиян предупредили о крупной вспышке легионеллеза в Португалии
Тур в будущее
Тайские власти отсрочили полный запрет на курение на пляжах
Авто
Учи медчасть! Билеты ГИБДД с ошибками как повод для реформы
Пьяный полицейский из Ясенева разбил несколько машин во дворе дома
ФСО попросила право на единоличное сопровождение кортежей
Решение кабмина о приоритете авто при круговом движении вступило в силу
Недвижимость
Долевое строительство уходит в прошлое. Что теперь?
Законопроект о регистрации машино-мест отправили на доработку
Путин приказал отказаться от долевого строительства к 2020 году
Хозяевам снесённого "самостроя" предложили платить компенсации
Читайте также

Оформите подписку на наши издания

(Акция на подписку до 7.12.2017)
Пенсионер, просивший у Путина гроб: Ладно мы, старики, а молодежи как?
Повышение пенсионного возраста – или трудового стажа: сколько можно вкалывать?
Судьбоносная речь. Зачем переносят послание Путина парламенту
Депутат против "шпингалета" из ДПС: заслуги и богатства Фатиха Сибагатуллина
Дмитрий Быков: У меня нет никаких отношений с властью
Отец Леонида Агутина:
Сын завидует, что у меня – отличная женщина!
Александр Маршал:
Мой сын прошел армию и теперь поет хип-хоп
Борис Клюев:
После смерти сына я не отменил ни одного спектакля
Вдова Ильи Олейникова:
Муж мне без конца говорил "Зачем мучаешь сына?"
Звезда "Зиты и Гиты":
Я и поверить не могла, что меня знают в России!


Дмитрий Орлов готов судиться с авиакомпанией
"Вы мне уже запороли победу Озерова, когда выиграл Фотий!" Скандал на "Голосе"
"Учителя должны понимать, что в любой момент могут быть уволены"
Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?
Подмосковные деревни окружают карьерами, свалками и мусоросжигающими заводами

В Красноярском крае на свалке нашли живого верблюда
Проверки у зубного врача защищают маленьких детей от угрозы ожирения
Интерактивная игрушка – вред или польза?
"Тор: Рагнарек": на всякого супергероя довольно пафоса
Жителя Новосибирска оштрафовали на 6,7 тысячи за летающую "Оку"