Михаил Таратута: Серьезная заявка Трампа на второй срок

Известный журналист-международник и колумнист Sobesednik.ru Михаил Таратута – о президенте США Дональде Трампе.

Неожиданная победа Трампа, как мы помним, вызвала нервный шок у американских союзников в Европе и Азии. Там не могли забыть его предвыборные заявления, грозившие перевернуть их привычный мир. Но вот прошел год, мир вроде бы остается на месте, хотя в его отношениях с Америкой ушла былая уверенность. Ее место заняла неопределенность.

Россия (ну, может, еще Израиль) встретила его победу аплодисментами. Трамп зародил надежду вырваться из-под гнета санкций и снова сесть за стол с мировыми игроками. Но в Америке, кроме Белого дома, есть и другие центры власти, политический класс имеет там реальный вес. А этот класс настроен к России враждебно. И сегодня градус наших отношений упал даже ниже того, каким он был при Обаме.

Михаил Таратута // Фото: Global Look Press

Но для американцев все-таки главное – то, что творится у них дома. А дома творится неладное. Раскол страны по линии расовых, гендерных, возрастных, географических и, конечно, идеологических отношений зрел давно. Победа Трампа лишь усугубила поляризацию общества. Демократы, не приняв его победы, объявили Трампу войну, вовлекая в нее прессу, чиновничество, все гражданское общество. В результате ни одна из инициатив Трампа так и не прошла в конгрессе, в то время как работа Белого дома то и дело тормозится, а то и начисто саботируется. И все это – еще и помноженное на кадровую чехарду, неумелое госуправление и неуемный темперамент президента...

Однако же, словно не замечая грохота политических битв, в США вызревает впечатляющий плод побед Трампа на другом фронте. После медленного восстановления пораженной кризисом экономики, когда рост ВВП в последний срок правления Обамы беспомощно крутился вокруг 2%, при Трампе он подскочил к успешным 3%. Невиданный рывок также показали и фондовые биржи. Так, индекс Доу – Джонса вырос на беспрецедентные 30%. За год прибавилось около 2 млн рабочих мест, выросли доходы населения... О таких показателях может мечтать любой президент.

Если Трампу удастся удержать их до следующих выборов и хоть немного снизить накал страстей, это станет серьезной заявкой на второй срок. Если, конечно, сам Трамп не совершит за это время роковой ошибки, например развязав вой­ну на Корейском полуострове.