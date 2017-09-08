Михаил Осокин: Равняемся на КНДР!

Российское гостелевидение запустило серию репортажей из КНДР о том, как там живется

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о северокорейской пропаганде на российском телевидении.

Российское государственное телевидение запустило серию репортажей из КНДР – и изо дня в день в них стали рассказывать, как хорошо живется корейцам под руководством Ким Чен Ына.

Утром домохозяйки с песнями провожают мужей на работу, а в шесть вечера улицы опять наполняются людьми – «но они идут не домой, а на танцы или учебу». Отдельный репортаж – о цветах и о том, с какой любовью корейцы выращивают особый сорт – Кимченирию: «Пахнет свежестью и нашим глубоким уважением к вождю».

Михаил Осокин Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Репортажи красочно описывают любовь народа к своим руководителям. Особенно ярко эта любовь проявляется при появлении автомобиля с высоким начальством – его тут же окружает ликующая толпа. Правда, стоило бы добавить, что, если кто-то начинает ликовать вяло, его из второго ряда колют палками сотрудники госбезопасности. Но нет, в телерепортажах – только о хорошем, и вся эта серия выглядит так: надо знакомить россиян с положительными примерами страны с сильным вождем – и показывать, как можно счастливо жить, несмотря на все западные санкции.

А кроме красивых репортажей о КНДР, на Дальнем Востоке в школах стали открывать классы российско-корейской дружбы. Главный предмет – биографии Великих Генералиссимусов.

Нашим чиновникам, похоже, многое нравится в КНДР – не случайно же российских детей начали отправлять и в северокорейские пионерские лагеря. Те, кто съездил туда, рассказывают, что их особенно впечатлила опера «Море крови», в которой героиня во время войны, двумя руками отстреливаясь от врагов, несет на голове горшочек с кашей для Ким Чен Ира.

Похоже, к таким рассказам о национальных лидерах теперь решили приучить и все население России – с помощью репортажей на нашем ТВ.